Ivan Ljubičić suprotstavio se McEnroeu: 'Izjavio je glupost'

Finalni meč između Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera na Roland Garrosu mnogi su proglasili najboljim u posljednjih nekoliko godina, ako ne i najbolji u povijesti. Alcaraz je izveo čudesan preokret, a u dvoboju koji je trajao pet i pol sati zaista smo vidjeli svu raskoš teniske igre. Ipak, naš proslavljeni tenisač, Ivan Ljubičić, pozvao je na oprez što se tiče veličanja tog meča i dvojice mladih igrača.

Nekadašnji treći igrač svijeta i osvajač Davies kupa s Hrvatskom rekao je da je još prerano za uspoređivati njihove mečeve s prošlim vremenima.

ARHIVA - 2005. Hrvatska teniska reprezentacija osvojila Davis Cup | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Prvi put sam za Alcaraza čuo kad je sa 16 godina igrao protiv Sinnera, koji je tada imao 18, na jednom Challenger turniru. Moj bivši trener Riccardo Piatti tada je trenirao Sinnera, pa sam znao sve o njemu te sam tako saznao i za Alcaraza. Na prvu se vidjelo da je iznimno talentiran, ali da će biti ovako dobar, to se nikada ne može znati unaprijed. Obojica imaju veliku želju za Grand Slam trofejima i zanimljivo će biti pratiti dokle mogu dogurati - rekao je za Tagesanzeiger.

Ljubičić je trenirao Rogera Federera te je usporedio Alcaraza s legendarnim Švicarcem, a osvrnuo se i na hvalospjeve da je finale Sinner - Alcaraz na pariškoj "šljaci" najbolje u povijesti.

Foto: Susan Mullane

- Vidim obrise Federera u Alcarazu. Ovaj stil igre u kojem nikad ne znaš što slijedi. I poput Rogera, uvijek traži pobjednika, uvijek igra aktivno. Mnogo je razlika, ali ako me netko podsjeća na Rogera, to je Alcaraz. Roger je bio učinkovitiji. Nije svjesno tražio predstavu. Kod Alcaraza ponekad imam osjećaj da se samo želi zabaviti, za sebe, ali i za publiku - rekao je Ljubičić pa dodao o meču:

- To je bio jako dobar meč. Vrlo dobar. I sva ta dramaturgija je bila savršena, spašene meč lopte, preokreti... Ali ljudi uvijek vole pretjerivati. John McEnroe je izjavio da Nadal protiv Alcaraza i Sinnera ne bi imao šanse. To je glupost. Još uvijek nismo vidjeli najbolje od Alcaraza i Sinnera i imaju puno prostora za napredak. Nova generacija je uvijek na neki način bolja od prethodne, ali ne mislim da su oni već sada ispred Federera i Nadala. Ponekad pogledam mečeve iz 2005., 2008., 2012. ili 2015., pa to je bio nevjerojatan tenis. I dalje ostajem impresioniran onime što su Roger i Rafa tada pokazivali.