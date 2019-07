Ivan Martinović najbolji igrač SP-a, Mileta u najboljih sedam

Hrvatska juniorska rukometna reprezentacija nesretno je izgubila u finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva U-21 održanog u Španjolskoj od reprezentacije Francuske rezultatom 28-23. Ipak, donijela je našoj zemlji povijesni uspjeh - prvu medalju na juniorskom svjetskom prvenstvu. Ne želimo koristiti otrcane fraze, ali ovi dečki zaista mogu biti ponosni na to što su učinili. Srebro u konkurenciji cijelog svijeta fenomenalan je rezultat, a s obzirom na igru u finalu - i realan. No, postoje druge stvari na koje mi možemo biti ponosni.

Ivan Martinović proglašen za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva. Ovaj mladi Bečanin odigrao je svaku utakmicu ovoga turnira na zavidnoj razini s više od šest pogodaka po utakmici i sjajnim proigravanjem jedan na jedan. Hannover zasigurno može biti zadovoljan svojim ovosezonskim transferom.

Presenting the MVP of the 2019 IHF Men's Junior World Championship: @HRStwitt's 🇭🇷 Ivan Martinovic! Martinovic has been a key player for his side in their undefeated run to the #Spain2019 trophy match, not only scoring 53 goals up until the final but making 23 assists 👏 pic.twitter.com/AJHluOTIck