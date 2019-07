Jaganjac i društvo idu po prvo svjetsko zlato za Hrvatsku...

PETAR METLIČIĆ:

Stvarno su napravili super rezultat. Ta generacija nije bila do sada tako dobra, imali su oni i loših plasmana i igara, ali sad su me baš oduševili. Igraju sjajno, pogotovo obranu na kojoj izbornik inzistira, i nadam se da će uzeti medalju, kaže Petar Metličić, čije riječi treba svakako uvažavati.

Ne samo da se radi o jednom od najboljih hrvatskih rukometaša u povijesti, nego i poradi činjenice da se nakon umirovljenja posvetio radu s mladima, ima jako dobar uvid u kvalitetu i mogućnosti aktualnih reprezentativaca.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ima tu itekako materijala, neki od njih poput Jaganjca već su se okušali u A vrsti, Martinović je isto jako dobar, raznovrstan, zna zabiti, ali i podvaliti Mileti kvalitetnu loptu....

Rukometni znalci upravo Martinovića uspoređuju s Metličićem u toj dobi.

- Svaki igrač je drugačiji, ali i ja u njemu vidim to nešto. Doduše, volio bih da igra puno više obranu, ali to se još da popraviti. Bilo bi nepravedno ne istaknuti i ostale. Ovo im je zadnje veliko natjecanje, nakon ovoga su seniori. Svaka selekcija koja iznjedri dva - tri igrača za seniore je super, teško da će neka dati njih deset. '96 jer dalo Šipića i Mandića, a ova Jaganjca, Šarca, Martinovića, Vistoropa, Ereša i malog Miletu, koji je dvije godine mlađi, još je kadet. Nadam se da će me i još neko iznenaditi, ali realno, oni su budućnost hrvatskog rukometa.

Više Metličićevih razmišljanja pročitajte OVDJE.