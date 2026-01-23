Ozljeda Martinovića zabrinula navijače. Evo što je poručio

Hrvatska je u prvoj utakmici drugog kruga pobijedila Island 30-29 i tako ostala u igri za prolazak. Izabranici Dagura Sigurdssona osvojili su prva dva boda i izjednačili se na ljestvici s današnjim suparnikom. Island se još nakon ždrijeba nametnuo kao reprezentacija s kojom ćemo voditi izravnu borbu za prolazak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Naši su igrači danas odigrali znatno bolju utakmicu nego protiv Švedske. Puno je pozitivnih stvari, no zabrinjavaju ozljede. Dino Slavić prvi se put našao na popisu, odmah je krenuo u početnoj sedmorci, a već u drugoj minuti doživio je šok. U pokušaju da obrani udarac s centra na prazna vrata, udario je u stativu i ozlijedio se. Na gol se vratio samo u jednom trenutku u drugom dijelu, kada je obranio možda i presudan sedmerac.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U drugom poluvremenu ozlijedio se i kapetan Ivan Martinović. Krivo je stao i činilo se da je izvrnuo zglob. Stisnuo je zube i vratio se u igru, ali nije mogao dati puni doprinos momčadi.

- Odigrali smo onako kako smo se dogovorili. Znali smo da će utakmica biti agresivna i čvrsta. Vodila se velika borba. Na kraju smo zasluženo pobijedili. Pokazali smo karakter i zajedništvo. Moramo tako nastaviti ako želimo daleko - rekao je kapetan Martinović za RTL.

Fizioterapeuti su na klupi sanirali kapetanove probleme, a iako nije otkrio težinu ozljede, poslao je poruku optimizma.

- Nema odustajanja, samo tako možemo. Ako osjetimo bol, idemo još jače. To smo mi, to je Hrvatska. Danas smo pokazali tko smo.

Kako se kapetanu ukazivala pomoć pogledajte OVDJE.

Kolika je težina ozljede?

- Ostajem optimističan i pozitivan. Izvrnuo sam zglob, boli me. Pokušao sam se vratiti u igru, ali nije išlo. Znao sam da će Maraš riješiti utakmicu i vjerovao sam u njega. Svaka čast ekipi na borbi od prve do 60. minute, to je ono što smo htjeli i to pokazuje kako trebamo igrati. Tako moramo u svakoj utakmici i onda ćemo daleko.

Na kraju je istaknuo kako samo ovako trebamo nastaviti.

- Imamo još tri utakmice i idemo redom, svaku ovako. Dva po dva boda i, ako Bog da, u polufinalu smo - zaključio je.

Na pitanje o stanju kapetana odgovorio je i izbornik Sigurdsson.

- Nemam informacija više nego vi. Imamo dobar tim liječnika fizioterapeuta koji će dati sve što mogu da bude spreman za iduću utakmicu, vidjet ćemo - kazao je.