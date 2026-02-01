Ivan Martinović: Ne zanima nas politika. Thompsonove pjesme motivirale su nas i bodrile...

Hrvatsku rukometaši na putu su prema Hrvatskoj iz Danske s brončanom medaljom oko vrata. Dočeka u Hrvatskoj neće biti jer Grad Zagreb nije mogao udovoljiti želji da na njemu nastupa Marko Perković Thompson, što su htjeli hrvatski rukometaši te je HRS odlučio da dočeka nema. O toj situaciji govorio je kapetan Ivan Martinović.

- U ime cijele ekipe želim reći da se ne želimo miješati u politiku. Mi smo sportaši, ostvarili smo prekrasan rezultat i naša velika želja bila je da nas ponovno dočekaju navijači u Zagrebu, da imamo doček, pogotovo s Thompsonom. To je bila naša velika želja i mislim da smo to svi zaslužili, s obzirom na to kako smo se borili cijelo prvenstvo. Njegove domoljubne pjesme pratile su nas u pripremama, prije svake utakmice, motivirale nas i bodrile. Nemam više što dodati - rekao je Martinović za RTL, a prenio je net.hr, pa dodao:

- Žao mi je što je to uopće tema i predmet rasprave. Mi smo rukometaši, sportaši, uopće ne gledamo politiku. Željeli smo uživati i feštati zajedno s Hrvatskom. Žao mi je što se uopće raspravlja o tome.

Billund: Rukometasi Hrvatske družili se s navijačima u zračnoj luci prije odlaska u Hrvatsku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Situaciju je prolomentirao i predsjenik HRS-a, Tomislav Grahovac, koji je ponovio sve što je pisalo u priopćenju HRS-a.

- Želja igrača, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da pjeva Thompson. Upoznati smo od strane Grada da je na snazi odluka Skupštine kojom se zabranjuje da on pjeva u Zagrebu i, budući da preko te odluke ne možemo jer je ona na snazi, nije došlo do dogovora. Naša suglasnost bila je da Thompson pjeva, a to je bila i isključiva želja igrača. Jednostavno, dogovor igrača, stručnog stožera i Saveza bio je da se ne organizira nikakav doček - rekao je Grahovac.

Povodom otkazanog dočeka oglasio se i Matej Mandić koji je kratko napisao: "Što reći?"

Foto: Instagram

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a u 12 sati, prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Hrvatski igrači oko 23:30 našli su se u zračnoj luci u Danskoj.