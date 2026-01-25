Ivan Martinović: Uvijek se želim boriti za Hrvatsku! Regeneracija kreće odmah u svlačionici...

Hrvatska je pobijedila Švicarsku 28-24 u važnoj utakmici drugog kruga rukometnog Eura, a dojmove je nakon utakmice podijelio Ivan Martinović.

- Mi gledamo samo sebe, želimo pobijediti sve utakmice do kraja. Sve smo odradili kako treba, osim samog starta turnira.

Kakvo je stanje s ozljedom?

- Zasad sam u redu, nisam mogao skakati kao inače, ali dao sam sve od sebe. Želim zahvaliti fizioterapeutima i kondicijskom treneru koji su odradili velik posao da mogu biti s momčadi. Uvijek se želim boriti za Hrvatsku i to sam danas pokazao, nadam se.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hoćete li moći u nastavku turnira?

- Regeneracija kreće odmah u svlačionici, u tri dana igramo dvije utakmice.

Island je zakomplicirao situaciju u skupini?

- Rekao sam momčadi da ne trebamo ništa računati. Tu smo da uživamo i igramo za Hrvatsku. Kako bude, bude. Ako pobijedimo i uđemo u polufinale, zaslužili smo. Idemo "na glavu" i po polufinale - zaključio je kapetan za RTL.