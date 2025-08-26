Izborniče, mali je spreman, napisao je Perišić uz zajedničku sliku s mladim bosanskohercegovačkim igračem Esmirom Barjaktarevićem koji je briljirao za PSV, ali nije dobio poziv u reprezentaciju od Barbareza
Ivan Perišić naljutio izbornika? Evo kako je reagirao na objavu
PSV je nakon tri kola nizozemskog prvenstva i dalje na stopostotnom učinku. U trećem kolu je kod kuće savladan Groningen, a glavni junaci bili su Ivan Perišić, koji je upisao asistenciju, i mladi bosanskohercegovački nogometaš Esmir Barjaktarević (20) koji je dvaput zatresao mrežu gostiju. Nakon utakmice Perišić je pohvalio Barjaktarevića, ali riječi kojima je to učinio očito se nisu svidjele izborniku Bosne i Hercegovine Sergeju Barbarezu.
"Izborniče, mali je spreman! Korak po korak, budućnost je svijetla. Samo strpljenje i rad", napisao je Perišić na Instagramu iz njihovu zajedničku fotografiju.
Perišić je time pokazao što misli o odluci Sergeja Barbareza da ne pozve mladog napadača u reprezentaciju BiH za rujanski ciklus kvalifikacija protiv San Marina i Austrije, a očito je to se to nije svidjelo izborniku reprezentacije BiH. Naime, određene stranice na društvenim mrežama otkrile su da je Barbarez prestao pratiti Perišića na društvenim mrežama te se iz toga da zaključiti da Perišićeva objava nije dobro sjela izborniku Bosne i Hercegovine.
Ipak, neki navijači su skeptični i smatraju da Barbarez nikad nije pratio hrvatskog reprezentativca te da se samo podižu tenzije. Ostali navijači kritizirali su Barbareza i rekli da mu ovo nije trebalo.
