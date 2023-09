Ivan Perišić operirao koljeno, kreće utrka s vremenom za Euro

Ivan Perišić (34) podvrgnut je operaciji koljena nakon teške ozljede prednjih križnih ligamenata koju je zadobio tijekom treninga Tottenhama.

Foto: DAVID KLEIN

Hrvatski reprezentativac operiran je u Innsbrucku, a pred njime je rehabilitacija. Čeka ga oporavak od najmanje pola godine, a svi se nadamo kako će Perja biti spreman za Europsko prvenstvo u Njemačkoj (14. lipanj - 14. srpanj 2024.).

- Ivan je jedan od najboljih igrača naše reprezentacije već desetak godina te jedan od lidera i ključnih igrača reprezentacije tijekom mog mandata, pa me ova vijest jako pogodila i rastužila. Sigurno da će nam njegov izostanak biti veliki hendikep u nastavku kvalifikacija, vidjeli smo i u ove dvije utakmice u rujnu u koliko je dobroj formi i koliko je važan za nas. No, duboko vjerujem da će Ivan biti s nama na Euru idućeg ljeta, koji moramo izboriti i zbog njega. Čuo sam se s njim i osjetio njegov optimizam i čvrstu volju da do Eura bude spreman, a poznavajući njegovu predanost i fizičke kapacitete, uvjeren sam da će odraditi vrhunski oporavak te do lipnja doći do željene forme. - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Foto: ANDREW COULDRIDGE

Kineziolog Goran Marković objasnio nam je ključne detalje o kojima ovisi uspješnost oporavka od ozljede križnih ligamenata.

- Važno je spoznati je li uz potpunu rupturu ACL-a došlo i do neke druge ozljede, poput značajne kontuzije kosti, oštećenja hrskavice ili meniskusa. Ako jest, oporavak može biti otežan i sporiji. Ako je došlo samo do izolirane ozljede ACL-a, ako priprema za operaciju prođe dobro u vidu smanjenja oticanja i povrata opsega pokreta te ako sama operacija i rani post-operativni oporavak prođu uredno, onda će oporavak od ozljede biti nešto lakši. Sam tijek oporavka uvelike ovisi i o dobi sportaša. Pa se tako kod mladih sportaša i adolescentske dobi preporučuje sporiji povratak sportu u trajanju od 12 mjeseci. Kod sportaša stariji od 18 godina, minimalna preporuka je sedam mjeseci, a preporučeno je devet mjeseci - pričao nam je Marković.