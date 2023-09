Perišićeva ozljeda potresla hrvatske navijače: 'Mislim da je odigrao svoje za 'vatrene'...'

Dvije pobjede u rujanskom ciklusu i nikad bolja atmosfera u reprezentaciji bili su jamstvo da će Hrvatska lakoćom izboriti Euro. U listopadu to možemo i apsolvirati, ali nažalost, bez jednog od najboljih igrača.

Ivan Perišić je na treningu Tottenhama ozlijedio prednji križni ligament i otpao je do kraja sezone. Oporavak za takvu vrstu ozljede je od šest do osam mjeseci, a to znači kako je pred Perijom utrka s vremenom kako bi uspio na vrijeme se pripremiti i nastupiti na Euru u Njemačkoj. Njegov izostanak bio bi ogroman udarac za ambicije 'vatrenih'. U reprezentaciji je uvijek bio konstantan, naš je najbolji igrač posljednjih godina uz Luku Modrića. Uvijek strah i trepet za protivnike na lijevom krilu, igrač koji pršti od snage i energije. Alternativu za njega nemamo.

Perišić je i s 34 godina fizički besprijekoran, cijelu karijeru krasila ga je disciplina pa se izbornik Zlatko Dalić s razlogom nada da bi se Ivan mogao oporaviti na vrijeme i spremiti za Euro.

Naravno, ova vijest rastužila je hrvatske navijače.

- Brz oporavak...ozlijedio se Perišić, Ivanušec...prilika da se pozove Pjaca da zaigra na toj poziciji - glasi jedan od komentara.

Mnogi su mu poželjeli brz oporavak, s vjerom da će se vratiti u staru formu, ali neki su i pesimistični.

- Sretno, ali bojim se da neće biti na razini kakvoj je bio - napisao je jedan navijač, a drugi dodao:

- Brz oporavak, mislim da je to nažalost kraj u repki za Ivana.

Perišić je prošle sezone bio neizostavni član prvih 11 Tottenhama, ali ove sezone promijenio se trener i formacija pa je pao u drugi plan. No, Ange Postecoglou ga je redovito koristio kao džokera s klupe, na lijevom krilu, kao igrača koji donosi razliku sa svojom energijom i prodornošću. I on je sada ostao bez njega do kraja sezone, a obzirom da Perišiću ugovor istječe sljedećeg ljeta, vrlo vjerojatno je odigrao posljednju utakmicu za Tottenham. Navijači Hajduka čekaju ga raširenih ruku, a navijače Spursa pogodila je njegova ozljeda.

- S*anje, to je golemi gubitak. Možda je odigrao svoje za Spurse. Brz oporavak, Ivane. Dotukla me ova vijest. Bio je tako dobar igrač s klupe - pišu navijači Tottenhama na X-u.

Njegove ozljede dotaknuo se i Daily Mail.

- Slijedi mu utrka s vremenom. Čovjek koji je treći na ljestvici po broju nastupa za Hrvatsku, iza Luke Modrića (168) i Darija Srne (134), trebao je biti ključna karika momčadi za Euro. Sada ga, međutim, čeka utrka s vremenom i pitanje je hoće li biti spreman. Čak i ako bude fit, pred njim su mjeseci rehabilitacije.