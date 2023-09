Perišić se obratio navijačima nakon ozljede: Citirao Jordana

Pred Ivanom Perišićem (34) mukotrpan je put oporavka i povratka na nogometne terene. Večernji trening s Tottenhamom bio je koban za njegovo koljeno koje će morati na operaciju prednjih križnih ligamenata.

Perišića na travnjaku sigurno nećemo vidjeti prije proljeća, a svi se nadamo vidjeti ga u hrvatskom dresu na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Bit će to utrka s vremenom, ali Perija je već mnoge dobivao, pa vjerujemo da će i ovu.

"Prepreke vas ne moraju zaustaviti. Ako naiđete na zid, nemojte se okrenuti i odustati. Smislite kako ga preskočiti, proći kroz njega ili ga zaobići", oglasio se Perišić na Instagramu citiravši Michaela Jordana uz dodatak:

"Hvala svima na podršci, to mi zaista puno znači."

Liječnik "vatrenih" Saša Janković otkrio je da bi nakon operacije Perišić već za tri tjedna mogao početi voziti bicikl, za tri mjeseca i trčati, a za šest mjeseci da bi mogao biti spreman za najveće napore.

Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

Sjajnom krilu "vatrenih" i Tottenhama ovo je najteža ozljeda u karijeri, dosad je najviše izbivao dva mjeseca nakon ozljede ramena u Wolfsburgu u sezoni 2014/15., kad je propustio 15 utakmica, a izbornik Zlatko Dalić uvjeren je da neće nijednu idućeg ljeta u Njemačkoj.

- Čuo sam se s njim i osjetio njegov optimizam i čvrstu volju da do Eura bude spreman, a poznavajući njegovu predanost i fizičke kapacitete, uvjeren sam da će odraditi vrhunski oporavak te do lipnja doći do željene forme. Ne mogu i ne želim zamisliti našu reprezentaciju bez Ivana, svi smo uz njega i jako se radujemo vidjeti ga opet u reprezentativnom okruženju. Želim mu uspješnu operaciju, potom kvalitetan oporavak i povratak na travnjak kako bi činio ono što najbolje zna: predvodio Hrvatsku do velikih pobjeda - rekao je Dalić.