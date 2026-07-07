Ivan Rakitić napušta Hajduk nakon isteka ugovora gdje je bio tehnički direktor i pomoćnik Goranu Vučeviću, ali ostaje njegov ambasador
Ivan Rakitić napustio je Hajduk!
Godinu dana nakon završetka igračke karijere proslavljeni hrvatski nogometni reprezentataivac Ivan Rakitić (38) napušta Hajduk! Lani je postao tehnički direktor i bio desna ruka sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji je u međuvremenu proljetos podnio ostavku, a ugovor mu je istekao koncem lipnja i neće ga produžiti.
"HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora. Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike i uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima Bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati", objavili su iz kluba.
"Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavan dio momčadi - primjer i uzor suigračima. Nakon završetka igračke karijere preuzeo je funkciju tehničkog direktora, gdje je nastavio doprinositi razvoju sportskog segmenta i stvaranju temelja za dugoročni napredak prve momčadi. Svojim znanjem, međunarodnim kontaktima i stručnim razumijevanjem nogometa dao je značajan doprinos radu sportskog pogona.
Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio, kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostat će trajno upisane u povijest. Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatsk i inozemstvu. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti. Raketa, hvala i sretno!", dodali su iz Hajduka.
Rakitić: Vjerovao sam da mogu pomoći i izvan travnjaka
Rakitić se obratio emotivnim oproštajnim pismom koje prenosimo u cijelosti:
"Neke se priče ne mjere godinama, nego emocijama koje ostanu za cijeli život. Upravo zato, nakon dvije nezaboravne godine u Hajduku, došao je trenutak da zatvorim jedno od najposebnijih poglavlja svog života.
U Split sam stigao kako bih posljednje poglavlje svoje igračke karijere ispisao u dresu kluba koji sam vrlo brzo zavolio svim srcem. Nakon prve godine na terenu odlučio sam ostati jer sam vjerovao da Hajduku mogu pomoći i izvan travnjaka.
U toj ulozi nastavio sam davati svoj doprinos klubu na način koji smatram najkorisnijim. Drugu godinu ostao sam u Hajduku u ulozi tehničkog direktora, ali moja je stvarna zadaća bila biti podrška sportskom direktoru i, prije svega, ambasador Hajduka u svijetu. Želio sam svojim iskustvom, autoritetom, poznanstvima i odnosima koje sam godinama gradio u europskom i svjetskom nogometu otvoriti vrata koja možda prije nisu bila otvorena. Svaki razgovor, svaki kontakt i svaki pokušaj imali su samo jedan cilj - pomoći Hajduku da bude jači i uspješniji.
Hvala i mome kumu Marku Braliću Ketu, čovjeku koji je od prvoga dana vjerovao da moj dolazak u Hajduk ima smisla i koji je svojim trudom i upornošću omogućio da se ova priča uopće dogodi. Iskreno hvala i Tomislavu Mamiću, koji je financijski omogućio realizaciju mog dolaska i dao važan doprinos cijelom projektu.
Veliko hvala želim uputiti sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji mi je ukazao povjerenje i pružio priliku da i nakon završetka svoje igračke karijere nastavim služiti Hajduku. Bila mi je čast biti dio njegova tima i svojim iskustvom dati doprinos zajedničkom cilju - jačem i uspješnijem Hajduku.
Iskreno zahvaljujem i predsjedniku kluba te cijeloj upravi HNK Hajduk na ukazanom povjerenju, podršci i suradnji tijekom ove dvije godine. Hvala vam što ste mi omogućili da budem dio ove velike priče i što ste vjerovali da svojim znanjem, iskustvom i odnosom prema klubu mogu dati doprinos Hajduku.
Ne kažem zbogom. Kažem - vidimo se
Naravno, najveće hvala ide navijačima. Od prvoga dana prihvatili ste mene i moju obitelj kao svoje. Takva ljubav, odanost i emocija rijetko se može pronaći u svijetu nogometa. To je nešto što ćemo nositi sa sobom cijeloga života.
Hvala svim suigračima, trenerima, djelatnicima kluba i svima koji svakodnevno rade za Hajduk. Bila mi je čast biti dio ove velike obitelji.
Ne kažem zbogom. Kažem - vidimo se.
Jer jednom kada postaneš dio Hajduka, Hajduk zauvijek ostaje dio tebe.
Hajduk živi vječno.
Ivan Rakitić"
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