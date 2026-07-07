Ivan Rakitić napustio je Hajduk!

Godinu dana nakon završetka igračke karijere proslavljeni hrvatski nogometni reprezentataivac Ivan Rakitić (38) napušta Hajduk! Lani je postao tehnički direktor i bio desna ruka sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji je u međuvremenu proljetos podnio ostavku, a ugovor mu je istekao koncem lipnja i neće ga produžiti.

"HNK Hajduk Split obavještava javnost kako je s danom 30. lipnja 2026. godine, istekom ugovora, završio mandat Ivana Rakitića na poziciji tehničkog direktora. Ivan Rakitić je kao finalni čin svoje velike i uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima Bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati", objavili su iz kluba.

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavan dio momčadi - primjer i uzor suigračima. Nakon završetka igračke karijere preuzeo je funkciju tehničkog direktora, gdje je nastavio doprinositi razvoju sportskog segmenta i stvaranju temelja za dugoročni napredak prve momčadi. Svojim znanjem, međunarodnim kontaktima i stručnim razumijevanjem nogometa dao je značajan doprinos radu sportskog pogona.

Zato izražavamo iskrenu zahvalnost Ivanu na svemu što je učinio, kao igrač i kao tehnički direktor. Njegova predanost i povezanost s Hajdukom ostat će trajno upisane u povijest. Iako završava svoju dužnost tehničkog direktora, Ivan Rakitić ostaje dio hajdučke obitelji te nastavlja suradnju kroz ulogu ambasadora Hajduka, predstavljajući ga u Hrvatsk i inozemstvu. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti. Raketa, hvala i sretno!", dodali su iz Hajduka.

Rakitić: Vjerovao sam da mogu pomoći i izvan travnjaka

Rakitić se obratio emotivnim oproštajnim pismom koje prenosimo u cijelosti:

"Neke se priče ne mjere godinama, nego emocijama koje ostanu za cijeli život. Upravo zato, nakon dvije nezaboravne godine u Hajduku, došao je trenutak da zatvorim jedno od najposebnijih poglavlja svog života.

U Split sam stigao kako bih posljednje poglavlje svoje igračke karijere ispisao u dresu kluba koji sam vrlo brzo zavolio svim srcem. Nakon prve godine na terenu odlučio sam ostati jer sam vjerovao da Hajduku mogu pomoći i izvan travnjaka.

U toj ulozi nastavio sam davati svoj doprinos klubu na način koji smatram najkorisnijim. Drugu godinu ostao sam u Hajduku u ulozi tehničkog direktora, ali moja je stvarna zadaća bila biti podrška sportskom direktoru i, prije svega, ambasador Hajduka u svijetu. Želio sam svojim iskustvom, autoritetom, poznanstvima i odnosima koje sam godinama gradio u europskom i svjetskom nogometu otvoriti vrata koja možda prije nisu bila otvorena. Svaki razgovor, svaki kontakt i svaki pokušaj imali su samo jedan cilj - pomoći Hajduku da bude jači i uspješniji.

Foto: HNK Hajduk

Hvala i mome kumu Marku Braliću Ketu, čovjeku koji je od prvoga dana vjerovao da moj dolazak u Hajduk ima smisla i koji je svojim trudom i upornošću omogućio da se ova priča uopće dogodi. Iskreno hvala i Tomislavu Mamiću, koji je financijski omogućio realizaciju mog dolaska i dao važan doprinos cijelom projektu.

Veliko hvala želim uputiti sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji mi je ukazao povjerenje i pružio priliku da i nakon završetka svoje igračke karijere nastavim služiti Hajduku. Bila mi je čast biti dio njegova tima i svojim iskustvom dati doprinos zajedničkom cilju - jačem i uspješnijem Hajduku.

Iskreno zahvaljujem i predsjedniku kluba te cijeloj upravi HNK Hajduk na ukazanom povjerenju, podršci i suradnji tijekom ove dvije godine. Hvala vam što ste mi omogućili da budem dio ove velike priče i što ste vjerovali da svojim znanjem, iskustvom i odnosom prema klubu mogu dati doprinos Hajduku.

Ne kažem zbogom. Kažem - vidimo se

Naravno, najveće hvala ide navijačima. Od prvoga dana prihvatili ste mene i moju obitelj kao svoje. Takva ljubav, odanost i emocija rijetko se može pronaći u svijetu nogometa. To je nešto što ćemo nositi sa sobom cijeloga života.

Hvala svim suigračima, trenerima, djelatnicima kluba i svima koji svakodnevno rade za Hajduk. Bila mi je čast biti dio ove velike obitelji.

Ne kažem zbogom. Kažem - vidimo se.

Jer jednom kada postaneš dio Hajduka, Hajduk zauvijek ostaje dio tebe.

Hajduk živi vječno.

Ivan Rakitić"