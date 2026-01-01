Ivan Rakitić: Ne moram ništa govoriti navijačima, oni bolje znaju od mene što je Hajduk

Ivan Rakitić (37) imao je legendarnu nogometnu karijeru u kojoj je igrao za europske velikane Sevillu i Barcelonu te Al Shabab, Basel, Schalke i Hajduk u kojem se umirovio 2025. godine. Za 'vatrene' je nastupio 106 puta, zabio 15 golova i bio jedan od ključnih reprezentativaca u lovu na svjetsko srebro 2018. u Rusiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:14 Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U sklopu novogodišnje emisije na Hajduk Digital TV-u pisali smo o Rebićevom istupu u javnosti, a kratko je prokomentirao sezonu i koliko cijeni Hajduk i legendarni 'Raketa'.

- Svima se zahvaljujem na povjerenju. Nemam ja njima što govoriti, oni puno bolje od mene znaju što je Hajduk. Ja se nisam rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac i to je činjenica. Naš klub ima nešto posebno; kad ovdje dođeš, tu i ostaneš.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nada se kako navijači i svi simpatizeri 'bilih' prepoznaju rad stožera i uprave. Hajduk već prvog dana 2026. godine broji oko 20 tisuća novih članova.

- Nadam se da svi ti članovi vide koliko mi ovdje radimo i koliko se trudimo; ne samo igrači, nego i mi u uredima. Svi smo tu zajedno, svi živimo za naš Hajduk i nadam se da ćemo imati još više članova.