Ivan Rakitić: Ne moram ništa govoriti navijačima, oni bolje znaju od mene što je Hajduk

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Bivši reprezentativac i trenutačni tehnički direktor Hajduka Ivan Rakitić je u posljednjem obraćanju javnosti zahvalio navijačima na potpori te koliko cijeni splitski klub koji mu je prirastao srcu još u igračkim danima

Ivan Rakitić (37) imao je legendarnu nogometnu karijeru u kojoj je igrao za europske velikane Sevillu i Barcelonu te Al Shabab, Basel, Schalke i Hajduk u kojem se umirovio 2025. godine. Za 'vatrene' je nastupio 106 puta, zabio 15 golova i bio jedan od ključnih reprezentativaca u lovu na svjetsko srebro 2018. u Rusiji.

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

U sklopu novogodišnje emisije na Hajduk Digital TV-u pisali smo o Rebićevom istupu u javnosti, a kratko je prokomentirao sezonu i koliko cijeni Hajduk i legendarni 'Raketa'. 

- Svima se zahvaljujem na povjerenju. Nemam ja njima što govoriti, oni puno bolje od mene znaju što je Hajduk. Ja se nisam rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac i to je činjenica. Naš klub ima nešto posebno; kad ovdje dođeš, tu i ostaneš.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nada se kako navijači i svi simpatizeri 'bilih' prepoznaju rad stožera i uprave. Hajduk već prvog dana 2026. godine broji oko 20 tisuća novih članova

- Nadam se da svi ti članovi vide koliko mi ovdje radimo i koliko se trudimo; ne samo igrači, nego i mi u uredima. Svi smo tu zajedno, svi živimo za naš Hajduk i nadam se da ćemo imati još više članova.

