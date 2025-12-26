Obavijesti

U SEVILLI

Ivan Rakitić posjetio je stadion bivšeg kluba i izazvao lavinu reakcija: 'Kapetane, nedostaješ'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Rakitić je prije odlaska u Barcelonu igrao za Sevillu od 2011. do 2014, a onda se ponovno vratio i bio kapetan. Upisao je 323 nastupa, zabio je 51 gol i postigao 63 asistencije te dva puta osvojio Europsku ligu

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (37) posjetio je stadion Seville, grada za kojeg ga vežu brojne lijepe uspomene. Osim što je proveo tri godine u dresu Seville, tamo je upoznao svoju suprugu Raquel. Sada je na Instagramu podijelio sliku sa stadiona i oduševio pratitelje. 

Prije nekoliko dana španjolska televizija El Dias Despues u Splitu je posjetila Rakitića koji je trenutačno na poziciji tehničkog direktora Hajduka. U razgovoru za španjolsku televiziju otkrio je kako mu je na novoj poziciji, osvrnuo se na bogatu sportsku karijeru i život u Sevilli. 

- Sevilla mi jako nedostaje. Grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti - rekao je Rakitić. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire 01:27
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

Pratitelji na društvenim mrežama bili su oduševljeni posjetom bivšeg igrača, a neki od komentara ispod objave bili su "Kako nam nedostaješ", "Legenda" i "Kapetan". 

Rakitić je prije odlaska u Barcelonu igrao za Sevillu od 2011. do 2014, a onda se ponovno vratio Sevillu gdje je bio i kapetan. Upisao je 323 nastupa, zabio je 51 gol i postigao 63 asistencije te dva puta osvojio Europsku ligu.

