Ivan Rakitić posjetio je stadion bivšeg kluba i izazvao lavinu reakcija: 'Kapetane, nedostaješ'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić (37) posjetio je stadion Seville, grada za kojeg ga vežu brojne lijepe uspomene. Osim što je proveo tri godine u dresu Seville, tamo je upoznao svoju suprugu Raquel. Sada je na Instagramu podijelio sliku sa stadiona i oduševio pratitelje.

Prije nekoliko dana španjolska televizija El Dias Despues u Splitu je posjetila Rakitića koji je trenutačno na poziciji tehničkog direktora Hajduka. U razgovoru za španjolsku televiziju otkrio je kako mu je na novoj poziciji, osvrnuo se na bogatu sportsku karijeru i život u Sevilli.

- Sevilla mi jako nedostaje. Grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti - rekao je Rakitić.

Pokretanje videa... 01:27 Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

Pratitelji na društvenim mrežama bili su oduševljeni posjetom bivšeg igrača, a neki od komentara ispod objave bili su "Kako nam nedostaješ", "Legenda" i "Kapetan".

Rakitić je prije odlaska u Barcelonu igrao za Sevillu od 2011. do 2014, a onda se ponovno vratio Sevillu gdje je bio i kapetan. Upisao je 323 nastupa, zabio je 51 gol i postigao 63 asistencije te dva puta osvojio Europsku ligu.