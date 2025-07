Garcia za Novu TV: Ivan Rakitić završio je nogometnu karijeru!

Nakon što je Hajduk 19. svibnja pobijedio Rijeku (2-1) na Poljudu, Ivan Rakitić (37) ostao je sjediti na klupi. Sam sa svojim mislima, sa suzama u očima. Kao da je upijao veličanstvenu atmosferu kakvu više možda neće osjetiti. Kao da je vrtio film svoje čudesne karijere i pokušao osvijestiti sam sebi da je ovo kraj.

Pokretanje videa... 00:22 Hajduk - CSKA | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Tako su mnogi protumačili njegove suze, a nekoliko dana nakon kraja sezone, pisali smo kako će završiti karijeru i preseliti u poljudske kancelarije gdje će biti pomoćnik Goranu Vučeviću, novom članu uprave za sport. Čekala se konačna potvrda, no nje nije bilo. Ni Hajduk ni Rakitić nisu se oglašavali, legendarni hrvatski nogometaš govorio je kako se mora dobro odmoriti i razmisliti o budućnosti, a sada je odluku i donio.

Foto: HNK Hajduk

Prvog dana srpnja istekao mu je ugovor s Hajdukom, a trener splitskog kluba Gonzalo Garcia potvrdio je za Novu TV kako je Rakitić završio karijeru!

- Garcia nam je potvrdio da ne samo da Rakitić završava karijeru, nego da je i sudjelovao u njegovu dovođenju kao trenera - kazao je voditelj u najavi intervjua koji će se emitirati u terminu dnevnika iza 19 sati.

- On je pametna osoba, ima dobre ideje i razumije sve. Sada je u teškom momentu jer u trenutku kada s terena preselite u odijelo, prelazite na mračnu stranu nogometa. On je i jedan od zaslužnijih jer sam došao u Hajduk, zvao me je - rekao je Garcia o Rakitiću.

Hajduk i Istra sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za splitski sastav odigrao je 39 utakmica, zabio dva gola i pet puta asistirao. Vrlo brzo pokazao je kakav je profesionalac, oduševio je sve na Poljudu pristupom i disciplinom, mentorirao mlade i pokazao im put kojim moraju ići kako bi napravili veliku karijeru. No, nije uspio ispuniti san koji Hajduk čeka 20 godina, nije uspio donijeti na Poljud naslov prvaka.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pokušat će to sada napraviti u kancelariji kao Vučevićev pomoćnik. Njegovo ime cijeni se u nogometnom svijetu, mnogi ga pamte kao svojevremeno jednog od najboljih veznjaka na svijetu, a sa svojim kontaktima i poznanstvima ima ulaz svugdje u svijetu. On će imati priliku učiti se novome poslu, a od svega bi mogao profitirati i Hajduk...

Karijeru je započeo u Baselu, igrao je za Schalke, a 2014. godine prešao u Sevillu gdje je postao jedan od najvećih igrača u povijesti kluba. Ukupno je, u dva mandata, odigrao 323 utakmice, zabio 51 gol i 63 puta asistirao. S klubom je osvojio dvije Europske lige, a 2014. godine za 18 milijuna eura otišao u Barcelonu gdje je stasao u jednog od najboljih veznjaka na svijetu.

Split: Slavlje na Poljudu nakon što je Hrvatska pobjedila Mađarsku s velikih 3:0 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bio je član ponajveće momčadi u povijesti nogometa, s Leom Messijem, Neymarom, Suarezom, Iniestom i Xavijem osvojio Ligu prvaka 2015. godine, s klubom u vitrine pospremio ukupno 13 trofeja. Otišao je 2020. godine, vratio se u Sevillu, pola godine proveo u saudijskom Al Shabbabu pa odlučio posljednju sezonu u karijeri odigrati za Hajduk s kojim ipak nije uspio osvojiti naslov prvaka.

Jedan je od najvećih igrača u povijesti hrvatske reprezentacije, debitirao je u 8. rujna 2007. godine protiv Estonije i ukupno, do umirovljenja u listopadu 2020. godine, odigrao 106 utakmica i asistirao 15 puta. Godinama je bio jedan od najvažnijih igrača pa i ključan član na putu do svjetskog srebra u Rusiji 2018. godine. Zabio je ključne penale protiv Danske i Rusije i utabao put do medalje.