Ivanišević: Đoković neće naučiti ništa novo jer sve zna. Balkanca može trenirati samo Balkanac...

Goran Ivanišević (52) od prošlog tjedna više nije trener najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića (36). Splićanin je platio ceh loših rezultata Srbina na početku ove sezone i rastao se s njime nakon više od pet godina. U međuvremenu, Novak je na Masters u Monte Carlo stigao s novim trenerom Nenadom Zimonjićem (47), a Ivanišević je o smjeni i Đokovićevu odabiru za novog (privremenog) trenera govorio u intervjuu za Sportklub.

- Sad je s njim perfektna osoba u ovom trenutku. Ne znam koliko će još Novak igrati, to sve ovisi o njemu. Ziki je prvo moj veliki prijatelj, on i ja puno smo toga prošli, volim Zikija, on je veliki teniski znalac. Što je najvažnije u cijeloj toj priči, on poznaje Novaka. Ne treba Novaku sad neki novi trener da ga prvo ide upoznavati pa će ovaj nakon deset dana poludit': "Što je ovo sad?!" - rekao je Ivanišević i nastavio:

- Uvijek sam govorio: Balkanac može svakoga trenirati. Al' Balkanca može samo osoba koja je s ovih prostora. Ili ajde, Marian Vajda je Slovak, ali tu smo blizu. Moram reći, Boris Becker je jako dobro s njim funkcionirao, ali on je teniski jako inteligentna osoba. Ziki i ja čuli smo se i pričali i prije toga nego što sam znao da ga je Novak pozvao i to.

'Reći će mu istu stvar na drugačiji način'

Objasnio je zašto misli da je Zimonjić, specijalist za parove i peterostruki osvajač Grand Slama, savršen izbor za Đokovića.

- Neće Novak naučiti nešto novo jer sve zna. Ali možda će mu istu stvar reći na malo drugačiji način, malo drugačiji pristup, što će mu biti svježije. Ovaj će to drugačije prihvatiti. Znaju mentalitet, bili su u istom timu, funkcioniraju skupa, Ziki je bio izbornik u Davis Cupu. Sve u svemu, mislim da bi to moglo biti perfektno - rekao je Ivanišević.

