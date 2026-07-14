Obavijesti

Sport

Komentari 0
STRKA U ZRAČNOJ LUCI

Ivanišević dramatično zakasnio na ekshibicijski meč parova u Međugorju, Pavić spasio stvar!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Ivanišević dramatično zakasnio na ekshibicijski meč parova u Međugorju, Pavić spasio stvar!
1
Split: 13.9.1971. rođen Goran Ivanišević | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Međugorje dobilo teniski spektakl: Dodig otvorio centar uz Đokovića, Čilića i Beckera, a Ivanišević je zapeo na aerodromu pa ga je zamijenio Mate Pavić samo par dana nakon finala Wimbledona

Admiral

Ovog utorka svoja je vrata otvorio Dodig Tennis Center, sportski i teniski kompleks u Međugorju. Prjekt je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan, a povodom svečanog otvaranja u susjedstvu se okupila prava teniska elita. 

POGLEDAJTE:d

13
Foto: PROMO

Među uzvanicima bili su Novak Đoković, Marin Čilić i Boris Becker, a ekshibicijski meč parova trebao je odigrati i Goran Ivanišević zajedno s Dodigom, Đokovićem i Čilićem.

Ipak, legendarni hrvatski tenisač nije nastupio zbog problema s polijetanjem zrakoplova. Kako piše Sport Klub, Ivanišević se zadržao u zračnoj luci u Puli, a njegov avion nije poletio prema planu.

Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour
Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Time su organizatori morali posegnuti za ekspresnom zamjenom, ali srećom za njih, kvalificiranih kandidata bilo je na odmet. Reket je u ruke uzeo Mate Pavić, koji je prije samo nekoliko dana igrao finale parova na Wimbledonu s Marcelom Arevalom.

Inače, u Međugorju su bila razna poznata lica iz hrvatskog sporta. Među prisutnima su bili Nikola Mektić, Igor Vekić, otac Donne Vekić, bivši golman hrvatske vaterpolske reprezentacije, Josip Pavić, Borna Ćorić i legendarni rukometaš Ivano Balić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Poznat datum odluke oko Livakovića, Dinamo ga ne može prijaviti za Thun
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Poznat datum odluke oko Livakovića, Dinamo ga ne može prijaviti za Thun

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...
MODERNI TREND

FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...

Gotovo četvrtina svih igrača na prvenstvu ima strano nasljeđe, a ovaj trend, oblikovan kolonijalnom poviješću, poslijeratnom obnovom i modernim migracijskim tokovima
Sad je i službeno: Hrvatska je najoštećenija momčad na SP-u!
NAJVIŠE ODLUKA KONTRA NAS

Sad je i službeno: Hrvatska je najoštećenija momčad na SP-u!

VAR brojke šokirale: Hrvatska najviše na udaru, a Meksiko i Argentina najveći dobitnici sudaca i snimki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026