Međugorje dobilo teniski spektakl: Dodig otvorio centar uz Đokovića, Čilića i Beckera, a Ivanišević je zapeo na aerodromu pa ga je zamijenio Mate Pavić samo par dana nakon finala Wimbledona
Ivanišević dramatično zakasnio na ekshibicijski meč parova u Međugorju, Pavić spasio stvar!
Ovog utorka svoja je vrata otvorio Dodig Tennis Center, sportski i teniski kompleks u Međugorju. Prjekt je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan, a povodom svečanog otvaranja u susjedstvu se okupila prava teniska elita.
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Među uzvanicima bili su Novak Đoković, Marin Čilić i Boris Becker, a ekshibicijski meč parova trebao je odigrati i Goran Ivanišević zajedno s Dodigom, Đokovićem i Čilićem.
Ipak, legendarni hrvatski tenisač nije nastupio zbog problema s polijetanjem zrakoplova. Kako piše Sport Klub, Ivanišević se zadržao u zračnoj luci u Puli, a njegov avion nije poletio prema planu.
Time su organizatori morali posegnuti za ekspresnom zamjenom, ali srećom za njih, kvalificiranih kandidata bilo je na odmet. Reket je u ruke uzeo Mate Pavić, koji je prije samo nekoliko dana igrao finale parova na Wimbledonu s Marcelom Arevalom.
Inače, u Međugorju su bila razna poznata lica iz hrvatskog sporta. Među prisutnima su bili Nikola Mektić, Igor Vekić, otac Donne Vekić, bivši golman hrvatske vaterpolske reprezentacije, Josip Pavić, Borna Ćorić i legendarni rukometaš Ivano Balić.
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