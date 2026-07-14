Ivanišević dramatično zakasnio na ekshibicijski meč parova u Međugorju, Pavić spasio stvar!

Ovog utorka svoja je vrata otvorio Dodig Tennis Center, sportski i teniski kompleks u Međugorju. Prjekt je zamislila i realizirala obitelj Dodig, Željko, Mišo i Ivan, a povodom svečanog otvaranja u susjedstvu se okupila prava teniska elita.

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Među uzvanicima bili su Novak Đoković, Marin Čilić i Boris Becker, a ekshibicijski meč parova trebao je odigrati i Goran Ivanišević zajedno s Dodigom, Đokovićem i Čilićem.

Ipak, legendarni hrvatski tenisač nije nastupio zbog problema s polijetanjem zrakoplova. Kako piše Sport Klub, Ivanišević se zadržao u zračnoj luci u Puli, a njegov avion nije poletio prema planu.

Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Time su organizatori morali posegnuti za ekspresnom zamjenom, ali srećom za njih, kvalificiranih kandidata bilo je na odmet. Reket je u ruke uzeo Mate Pavić, koji je prije samo nekoliko dana igrao finale parova na Wimbledonu s Marcelom Arevalom.

Inače, u Međugorju su bila razna poznata lica iz hrvatskog sporta. Među prisutnima su bili Nikola Mektić, Igor Vekić, otac Donne Vekić, bivši golman hrvatske vaterpolske reprezentacije, Josip Pavić, Borna Ćorić i legendarni rukometaš Ivano Balić.