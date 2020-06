Ivanišević je imao temperaturu, Dimitrov se žalio samo na lakat

Mi nismo imali informaciju od Grigora da se osjeća loše, da ima simptome. On je prijavio ozljedu lakta. Da smo imali bilo kakve indikacije od Grigora, on bi se testirao, rekao je Novakov brat Đorđe

<p>U ovom trenutku imamo oko stotinu testiranih ljudi, što igrača, što ljudi iz organizacije. Svega četiri osobe su pozitivne. Iz Hrvatske nas uvjeravaju da je sve pod kontrolom. Nema razloga za paniku. Najveća nam je briga da svi zaraženi budu zaštićeni i da kroz infekciju prođu što blaže, umirio je situaciju brat <strong>Novaka Đokovića Đorđe,</strong> ujedno i direktor Adria Toura, u razgovoru za TV Prvu nakon svega što se dogodilo posljednjeg dana u Zadru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zabava tenisača na Adria Touru</strong></p><p>- Imali smo situaciju s <strong>Dimitrovim</strong>. Jako sam bio pogođen viješću da je <strong>Borna Ćorić,</strong> moj prijatelj iz djetinjstva, zaražen korona virusom. Kada je Dimitrov objavio da je pozitivan, moj je stav bio da se finale otkaže. Grigor je prije Beograda i Zadra bio u Sofiji. Mi smo svima iz organizacije rekli da ako osjete bilo kakve simptome, da nam prijave. Ivanišević je u četvrtak imao temperaturu, ali je bio negativan na testu. Jučer se opet testirao i opet je bio negativan.</p><p>Međutim, umjesto spektakularne završnice - krah.</p><p>- Ovo je bio jedan događaj humanitarnog karaktera. Naša želja je bila da se skupimo, igramo tenis, da pružimo navijačima u Beogradu, Zadru i širom svijeta dobru tenisku zabavu. Ovaj scenarij je bio najgori mogući. Sve smo napravili da se zaštitimo, proveli smo sve mjere.</p><p>Đoković, pak, kaže da se Dimitrov nije tužio ni na što osim na lakat.</p><p>- Mi nismo imali informaciju od Grigora da se osjeća loše, da ima simptome. On je prijavio ozljedu lakta. Da smo imali bilo kakve indikacije od Grigora, on bi se testirao. Od njega nismo imali takvu informaciju. On nije pokazivao bilo kakve znake malaksalosti i da je pod temperaturom. Tražio je samo pomoć fizioterapeuta za lakat.</p><p>Postavlja se pitanje zašto se igrači koji su sudjelovali na turniru nisu testirali.</p><p>- Bilo je samo po potrebi. Kako zakon nalaže, tako smo postupali. Jedino je <strong>Dominic Thiem</strong> imao obavezu da se testira prije dolaska. Nikoga nismo primoravali, bilo je preporučeno. Oni se nisu htjeli testirati dok se ne pojave simptomi. Novak nije imao obavezu da se testira u Hrvatskoj, nije osjećao nikakve simptome. Uputio se prema Beogradu gdje je odmah pri slijetanju odradio testiranje. Mi smo odradili sve po zakonu i po instrukcijama epidemiologa - zaključio je Đoković.</p>