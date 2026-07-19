Ivanišević: Mi Hrvati smo jako nezahvalni, a Đoković se mora upitati: 'Koji mi to k**ac treba'

Goran Ivanišević jedan je od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, a u tenisku povijest ušao je 2001. godine kada je postao jedini igrač koji je osvojio Wimbledon nakon što je na turnir stigao s naknadnom pozivnicom. Odradio je intervju za Sportske novosti s novinarom Tvrtkom Puljićem i komentirao Svjetsko prvenstvo i Novaka Đokovića.

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Pokretanje videa... VIDEO Intervju s Goranom Ivaniševićem | Video: KanalRi

Jesmo li nerealni u percepciji nogometnog SP-a?

- Mi smo nezahvalna nacija. Zaboravljamo da i drugi ulažu, da su i drugi talentirani, da igraju, nismo tu samo mi. Mi se kao iznenadimo kad vidimo da mogu i drugi. Evo, naši nogometaši naviknu da su drugi i treći na svijetu na dva SP-a uzastopno, u međuvremenu se kvalificiraju za sva natjecanja, budu drugi u Ligi nacija. I da, izgubimo od tog Portugala, od kojega se uvijek može izgubiti. Ovaj put zbog gela i kose, iako ne bih tu ulazio u teorije zavjere, ali da je to na kraju bilo malo čudno, jest, bilo je. Mi smo tu, blizu najboljih. Imamo taj naboj, postoji taj naš DNA, taj kult koji je ostao. Malo moramo biti umjereniji i veseliti se malim stvarima da bi se jednom dogodile i one velike.

Zagreb: Najavljen teniski turnir Zagreb Open 2025 - ATP Challenger Tour & ITF Womens World Tennis Tour | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako će biti u finalu u nedjelju?

- Navijam za Messija, a volio bih da dobije Španjolska. Dobro je da je tako, jer što god se dogodilo, neće mi biti krivo. Messi je čudo, 39 godina ima, a igra onako, čista poezija...

Kako komentirate dugovječnost sjajnih sportaša poput Luke Modrića, LeBrona Jamesa, Novaka Đokovića...

- Čudesno, to su genijalci, nema ih puno. Ulažu puno, paze na sebe, paze na svaki detalj. Evo, Novak pazi na raspored igranja i na kraju pitanje je samo koliko će imati volje. On mora sam sebe gurati, probijati limite, dolaziti na treninge i opet prolaziti kroz udarce koje je opalio osamdeset milijardi puta. I ponekad se mora postaviti pitanje, "koji mi to k.... treba". Opet te vuče, znaš da možeš, ali, kažem, lakše je u kolektivnom sportu.

Split: 13.9.1971. rođen Goran Ivanišević | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Koliko će Novak još trajati?

- On govori kako će igrati do Igara u Los Angelesu, a tu govorimo o dvije godine. Iskreno, poznavajući ga, on je to u stanju izgurati s rasporedom u kojemu igra, s glavom koja je nevjerojatna, posebna. Moguće je. Na koncu, on je i danas odmah iza Sinnera, Alcaraza i Zvereva, ili, možemo i tako, njih četvorica su iznad svih ostalih, pa zašto ne?