Ivanišević nahvalio Prižmića: Ako nastavi ovako bit će opasan

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (18) zaslužio je pljesak cijelog svijeta za svoju predstavu u prvom kolu Australian Opena. Prižmić je namučio Novaka Đokovića, uzeo mu set i odigrao jedan od najboljih mečeva u karijeri.

- Zaslužio je svaki pljesak večeras. Nevjerojatan je igrač, toliko zreo za svoje godine. Ponašao se na terenu nevjerojatno, ovo je njegov trenutak. Iskreno, mogao je i on pobijediti. Borio se na 0:4 u zadnjem setu. Pokazao je nevjerojatnu mentalnu snagu, natjerao me da zaradim novac. Iskreno, imam sve riječi hvale za njega. Koristi svaki centimetar terena, brani se čudesno. za nekoga od 18 godina, a nikad nije igrao na ovakvoj sceni, čudesno. Velika hvala njemu, njegovom timu i obitelji. Želim svakako biti u njegovom kutu, nadam se da će me pozvati, vidjet ćemo puno od njega u budućnosti - rekao je Đoković nakon meča i dodao:

- Isuse, imam duplo više godina od njega.

Prižmića je iz prvog reda gledao i Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića. Za Slobodnu Dalmaciju prokomentirao je igru mladog hrvatskog tenisača:

- Ma ne dobar, nego čudo. Nisam očekivao da može odigrati ovako agresivno, potezao je forhend baš je..... Ako ovako nastavi, bit će opasan - konstatirao je Ivanišević.