Ivanišević žestoko odgovorio na napad kolege: Bolje da šutim i ne kažem što mislim o njemu...

Goran Ivanišević nije dugo potrajao kao trener Stefanosa Tsitsipasa. Nakon samo dva mjeseca grčki tenisač prekinuo je suradnju s hrvatskim trenerom. Na početku njihove suradnje već se moglo naslutiti da bi takav mogao biti ishod. Tsitsipas je ekspresno ispao s Wimbledona u prvom kolu, a zatim je otkazao nastup na ATP-u u Umagu.

Ivaniševićeve izjave za Sport klub također nisu pomogle, kada je rekao da nikada nije vidio nespremnijeg tenisača od Grka te da on, iako ima problematično koljeno, trenutačno ima bolju fizičku spremu od njega.

- Mnogo sam puta razgovarao s njim. Ako uspije riješiti neke stvari izvan tenisa, imat će šanse i vratit će se tamo gdje mu je mjesto, jer on je predobar igrač da bi ostao izvan deset najboljih. Ako ne uspije, neće imati nikakve šanse. Moje je zaduženje da mu na terenu popravim neke tehničke detalje, to je najlakši dio, ali ovo drugo mora riješiti sam. Hoće li uspjeti, iskreno mu želim da uspije, bio ja tu ili ne - izjavio je Ivanišević i dodao:

Foto: Sportklub

- On ima želju, ali ništa ne poduzima. Sve je to "hoću, hoću", ali ja ne vidim nikakav pomak. Ako želi uspjeti, mora riješiti problem s leđima. Bio sam šokiran; nikad u životu nisam vidio fizički nespremnijeg igrača. Ja sa svojim koljenom imam barem tri puta bolju spremu od njega. Ne znam što je radio cijelu godinu, ali ovo je jako loše.

Patrick Mouratoglou, nekadašnji trener jedne od najboljih tenisačica u povijesti, Serene Williams, reagirao je na te izjave.

- To nema nikakve veze s treniranjem. On je rekao da Stefanos ništa ne radi kako treba i da mora mijenjati navike. To nije treniranje, to je suprotno od onoga što trener treba raditi. Trener može govoriti o svom igraču javno, ali ne tako da ga baci vukovima. Većinu tih stvari trener mora zadržati unutar ekipe. Ne znam sve detalje, ali na temelju onoga što sam vidio, iznenadilo bi me da njihova suradnja potraje. Trener gradi povjerenje od početka, a ovakvim pristupom ga ne zaslužuje - rekao je Mouratoglou.

Nedugo nakon toga Tsitsipas je na Instagramu objavio da prekida suradnju s Ivaniševićem, što je bivši hrvatski as i podržao. No, izjave kolege Mouratogloua ipak mu nisu najbolje sjele.

- Ako ima problem sa mnom, trebao me nazvati. Ja ne pričam okolo što mislim o njemu. Bolje da ne kažem što mislim o njemu. Objasnit ću mu neke stvari, znam zašto je to napravio. Nikad nisam imao problema s drugim trenerima - rekao je Ivanišević gostujući u emisiji Anne Chakvetadze i dodao da jedva čeka susret s Mouratoglouom.