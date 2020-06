Ivaniševića su prvo izviždali u Zadru, a onda je zaradio aplauz: 'Žao mi je, nisam ja pozitivan'

Goran Ivanišević je u 20:10 sati izašao na teren na Višnjiku i obavijestio gledatelje da se finalni meč neće igrati jer je Dimitrov pozitivan na koronu. Gledatelji nisu to dobro primili

<p>Publika se pripremala za finalni meč Adria Toura kada je na teren ušetao <strong>Goran Ivanišević</strong>, uzeo mikrofon i prozborio:</p><p>- Dimitrov je pozitivan na korona virus i morat ćemo otkazati ovo finale radi sigurnosti svih vas, svih tenisača i ljudi - rekao je naš legendarni tenisač i zaradio salve zvižduka. No stvar je brzo okrenuo na šalu i oraspoložio ljude.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dimitrov pozitivan na COVID-19</strong></p><p>- Žao mi je što meni zviždite, ali ja nisam pozitivan. U ime organizacije Dimitrovu želim da ozdravi, ovo je bila jedina moguća odluka. Zahvaljujem se vama na prekrasna tri dana, ugostili su svjetske zvijezde. Mogu jedino ja igrati, ovako u rebatinkama, ako treba - rekao je i dobio aplauz ispunjenih tribina.</p><p>- Lako nam se sad ovako smijati, ali nećemo riskirati. Najvažnije je zdravlje, ne želimo da se još više ljudi zarazi - rekao je i zahvalio gledateljima koji su razočarani odlazili.</p><p>Podsjetimo, tijekom večeri bugarski tenisač <strong>Grigor Dimitrov,</strong> koji je sudjelovao u velikom projektu Đokovićevog Adria Toura, objavio je na Instagramu kako se, nakon povratka iz Zadra u Monaco, testirao na koronavirus i bio pozitivan.</p><p>- Grigor Dimitrov testirao se danas u Monacu i pozitivan je na Covid-19. Nama je jako žao i trudili smo se ispoštovati sve propisane epidemiološke mjere. U ovom trenutku u kontaktu smo sa svim zdravstvenim službama kako bi što veći broj ljudi koji je bio u bliskom kontaktu s Grigorom bio testiran odmah večeras. Nitko od ljudi koji su uključeni u organizaciju i bili u kontaktu s Grigorom nemaju simptome. Ne želimo nikoga staviti u bilo kakvu opasnost i finalni meč je otkazan - izjavio je direktor Adria Toura <strong>Đorđe Đoković</strong> te istaknuo: </p><p>- Poduzimamo sve korake propisane od nadležnih službi i postupat ćemo kako nam bude rečeno. Prvi korak testiranje je svih nas koji smo bili u kontaktu s Grigorom. U kontaktu smo s Dimitrovim i svim igračima kao i svima u organizaciji stojim na raspolaganju za svu pomoć.'</p><p>Uz Đorđa Đokovića obratio se i direktor Adria Toura u Zadru Goran Ivanišević:</p><p>- Ovo je jedina ispravna odluka od strane organizacije radi sigurnosti. Obavit ćemo svi testove. Ovo je veliki šok za sve no zdravlje je na prvom mjestu. - rekao je Goran na press konferenciji.</p><p>Otkazan je i koncert <strong>Petra Graše</strong> koji se trebao održati po završetku finalnog meča. Organizatorima Adria Toura zdravlje svih sudionika je na prvom mjestu.</p><p>- Šok kad smo primili tu vijest, Đole (Đorđe Đoković, direktor turnira, op.a.) je prvi primio. Savjetovali smo se sa svim zdravstvenim ustanovama, Vladom i civilnim stožerom. Odlučili smo što je najbolje za sve - rekao je Ivanišević za Sport Klub i dodao:</p><p>- Ja sam se prije tri dana slučajno testirao i bio sam negativan iako sam bio u kontaktu s Dimitrovim. Ja sam tu kao onaj koji uvijek donosi loše vijesti, njega izgađaju ili izvižde, ali i u ovim lošim vijestima htio bih zahvaliti obitelji Đoković što su nam dali da vidimo najboljeg na svijetu. Nažalost, uskratili smo im finale, ali to je najbolje za sve.</p><p>- Moramo se malo smiriti, ovo je veliki šok, ali mislim da smo donijeli valjanu, pravu odluku. Sad ćemo malo sjesti, ovo je veliki šok i nesreća jer sve je išlo toliko lijepo i šteta što se pokvarilo na kraju. Kad smirimo strasti, vidjet ćemo što i kako dalje. Ne bih Đorđu bio u koži. Ali tu sam što god treba - rekao je Ivanišević, aludiravši na to da bi se serija turnira trebala nastaviti u Banja Luci, no očito je da to neće biti moguće.</p><p>Đorđe Đoković pokušao je ostati smiren.</p><p>- Postupat ćemo baš onako kako nam kažu. Neće tu biti nikakvih dodatnih želja, svi ćemo biti testirani. Ni Goran ni ja nismo bili bliski s Grigorom, bio je dosta povučen zadnjih nekoliko dana. Moramo poduzeti sve što je potrebno, obavijestit ćemo sve kad dobijemo informacije - rekao je i dodao:</p><p>- Novak je jako teško primio tu informaciju. Poduzeli smo apsolutno sve mjere Vlade Republike Hrvatske i mislili smo da je to dovoljno. Grigor je bio u rodnoj zemlji prije nego što je došao u Zadar. Nagovarali su nas da odigramo finale, ali nismo htjeli dozvoliti da bilo tko bude u bilo kakvoj opasnosti. Nadamo se će nas dočekati širokih ruku kad budemo sljedeći put došli.</p>