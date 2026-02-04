Obavijesti

GORANOV NASLJEDNIK

Ivaniševićev sin Emanuel viralni je hit: 'Jabuka nije daleko pala'

Piše Luka Tunjić,
Ivaniševićev sin Emanuel viralni je hit: 'Jabuka nije daleko pala'
Hrvatska u Varaždinu dočekuje Dansku. Mečevi su na rasporedu 6. i 7. veljače, a pobjeda je ključna za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Emanuel Ivanišević neće konkurirati za sastav

Uoči iznimno važnog susreta Davis Cupa protiv Danske, Hrvatski teniski savez na svom je Instagram profilu objavio simpatičnu  snimku, a glavnoj ulozi našao se Emanuel Ivanišević (18), sin legendarnog Gorana Ivaniševića (54), koji trenutno trenira s hrvatskom reprezentacijom u Varaždinu. 

Video je koncipiran kao zabavan izazov u kojem mladi Emanuel na različite životne situacije, poput dobivanja loše ocjene u školi, pronalaska parkinga ili poziva u reprezentaciju, mora reagirati odabirom jedne od brojnih legendarnih i prepoznatljivih ekspresija svoga oca.

U kratkoj snimci, Emanuel je otkrio kako ove jeseni odlazi na fakultet u SAD i kako s ocem više razgovara o tenisu nego školi. Kroz seriju brzih pitanja, Emanuel je nasmijao pratitelje svojim odabirima, pokazavši da itekako poznaje očeve reakcije koje su godinama zabavljale, ali i nervirale teniski svijet.

Podsjetimo, Hrvatska u Varaždinu dočekuje Dansku. Mečevi su na rasporedu 6. i 7. veljače, a pobjeda je ključna za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. Iako Emanuel Ivanišević neće konkurirati za sastav, sama činjenica da trenira s ekipom predstavlja veliko iskustvo za njegov daljnji razvoj.

