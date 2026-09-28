Ivaniševićev učenik napravio je nevjerojatan kiks uoči turnira

Francuski tenisač Arthur Fils (22) pobijedio je Martina Damma Jr., 106. igrača svijeta, u prvom kolu kvalifikacija za ATP 500 turnir u Tokiju. Slavio je nakon tri seta sa 2-6, 6-1, 6-1, no zanimljivije od samog rezultata pitanje je što 11. tenisač svijeta uopće radi u kvalifikacijama.

Odgovor je bizaran, zakasnio je s prijavom. Prema pisanju Punto de Breaka, Fils i njegov tim do posljednjeg su trenutka odlučivali kojim će turnirom započeti azijsku turneju. Kad su se odlučili za Tokio, rok za prijavu u glavni ždrijeb već je prošao.

Foto: GEOFF BURKE

Kiks je tim neobičniji što je Fils, koji od početka godine surađuje s Goranom Ivaniševićem, upravo u Tokiju osvojio naslov 2024. godine. Prema plasmanu bio bi treći nositelj, iza Carlosa Alcaraza i Francesa Tiafoea. Umjesto toga, postao je najviše rangirani tenisač koji je igrao kvalifikacije na ATP turniru u posljednjih 20 godina.

Ivanišević ga je 'probudio'

Otkako je u veljači trenerskom timu Arthura Filsa priključio Ivaniševića, mladi Francuz napravio je velik iskorak. Suradnja je odmah donijela finale u Dohi, a zatim i četvrtfinale Mastersa u Indian Wellsu te polufinala u Miamiju i Madridu. U travnju je osvojio ATP 500 turnir u Barceloni pobjedom protiv Andreja Rubljova (6-2, 7-6), što mu je bio prvi naslov nakon povratka od ozljede.

Foto: GEOFF BURKE

Najveći rezultat stigao je u kolovozu: Fils je u finalu Cincinnatija svladao Francesa Tiafoea (6-3, 1-6, 6-0) i osvojio svoj prvi naslov na turniru iz serije Masters 1000. Time je prekinuo i 12-godišnje čekanje Francuske na pobjednika turnira te kategorije, a nakon Cincinnatija dosegnuo je 11. mjesto svjetske ljestvice, svoj najbolji plasman u karijeri. Važno je ipak dodati i drugu stranu priče: na US Openu potom je ispao već u prvom kolu od Stefanosa Tsitsipasa