Ivanović osvojio Portugalce u debiju za Benficu! 'Kakva sila u napadu, nebo mu je granica'

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22) imao je savršeni debi u dresu portugalske Benfica. Napadač "vatrenih" dobio je priliku od prve minute u novoj momčadi, unatoč tome što se tek prošli tjedan pridružio portugalskom velikanu, a brzo je opravdao povjerenje trenera.

Naime, "vatreni" je zabio gol za vodstvo Benfice u 53. minuti, a portugalski je prvak slavio 2-0 u utakmici i time stekao solidnu prednost uoči uzvratne utakmice. Sjajan Ivanovićev debi potvrdili su i portugalski mediji, koji su hrvatskog napadača proglasili najboljim igračem utakmice.

- Bruno Lage (trener Benfice, op. a.) pogodio je s parom Ivanović - Pavlidis i 4-4-2 formacijom. Hrvatski reprezentativac imao je fantastičan debi, i to ne samo zbog gola, već i pokazane tehničke kvalitete te posvećenosti u obrambenoj fazi igre - piše kolumnist A Bole i dodaje...

Foto: SL Benfica

- Ima samo 21 godinu i došao je iz kluba čiji dres nije ni upola težak kao ovaj u Benfici. Ipak, u debiju je pokazao kako mu je nebo granica. Ivanović zna kako s loptom, uopće mu ne smeta kada mu je u nogama, a pokazuje karakteristike prirodnog golgetera. Ali uvijek želi biti povezan sa suigračima, zbog čega je dobar u tandemu s Pavlidisom. Ostavio je fantastičan dojam - pišu Portugalci.

Pohvalu je Ivanović dobio i od portala O Jogo.

- Ivanović se nije mogao nadati boljem debiju u Benfici. Pokazao se kao ključna sila u napadu, a dokaz tome je način na koji se kretao tijekom utakmice. Hrvat je pokazao eksplozivnu snagu i pojavio se u nekoliko prilika za gol. Prije nego što je zabio je imao dobru priliku, a mogao je zabiti još jedan gol u 62. minuti - piše O Jogo.