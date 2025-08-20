Ivanović ušao s klupe u remiju Benfice i Fenera, Kotarski dobar protiv Basela, Sturm potopljen

Završile su prve utakmice doigravanja za Ligu prvaka. Fenerbahče i Benfica su u Istambulu igrali bez golova, a isti rezultat bio je i u Škotskoj gdje su igrali Celtic i kazahstanski Kairat. Neriješeno, ali s golovima završilo je u Baselu gdje su domaćin i Kopenhagen odigrali 1-1, a Bodo Glimt je rasturio austrijski Sturm Graz 5-0.

Fenerbahče i Benfica odigrali su čvrstu utakmicu u Turskoj. Nekoliko prilika bilo je s obje strane u prvom poluvremenu, ali nije bilo ničeg zbog čega bi gledatelji ustajali sa stolica. U nastavku je Fener zaigrao bolje, pritiskao, a trener Benfice, Bruno Lage, na to je odgovorio uvođenjem novog napadača Franje Ivanovića u 64. minuti. Vrlo brzo nakon ulaska imao je priliku, ali je pucao pored gola. U 71. minuti je drugu žuti karton zaradio Florentino Luis i Benfica je ostala s igračem manje. U 82. minuti Fener je zabio, ali je suđeno zaleđe. Dominik Livaković je utakmicu odgledao s klupe domaće momčadi.

Utakmica Basela i Kopenhagena završila je 1-1, a poveo je domaćin u 14. minuti. Dominik Kotarski nije uspio obraniti penal kojeg je zabio iskusni Xherdan Shaqiri. Čak tri žuta kartona dobili su domaći u prvom dijelu, a onda se Kopenhagen vratio u nadoknadi prvog poluvremena kada je na asistenciju Lopeza zabio Pereira. Uz nekoliko prilika, ali bez golova nastavilo se u drugom dijelu, a onda se sve počelo komplicirati u 82. minuti kada je Baselu isključen Adjetey zbog drugog žutog kartona. U 88. minuti je Cornelius zabio za goste iz Danske, ali je nakon duge VAR provjere gol poništen. Kotarski je odigrao jako dobru utakmicu te je skupio pet obrana uz 25 točnih dodavanja.

Celtic i Kairat odigrali su utakmicu bez golova i sve će se rješavati u Kazahstanu. Celtic je imao posjed od 74 posto, ali su momčadi bile izjednačene u prilikama. Celtic je napravio 650 točnih dodavanja, dok je Kairat ostao na 220. Škoti nikako nisu uspjeli probiti goste te će morati bolje odigrati u uzvratu.

Bodo Glimt je potopio austrijski Sturm na domaćem terenu s visokih 5-0. Već u 25. minuti bilo je 3-0, redom su zabijali Hogh, Bojrtuft i Saltnes te se tako otišlo na odmor. Nije Sturm ponudio ništa bolje ni u drugom dijelu te su Norvežani u 54. minuti otišli na 4-0 preko Evjena. Konačnih 5-0 postavio je igrač Sturma, Wiliam Boving, koji je pospremio loptu u vlastitu mrežu.

Uzvratne utakmice igraju se za tjedan dana.

