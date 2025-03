Ivanović zabija kao na traci, a briljira krilo koje nije na popisu

Ostalo je još nešto više od tjedan dana do okupljanja hrvatskih reprezentativaca uoči utakmice s Francuskom u Ligi nacija. Četvrtfinale će se igrati na dvije utakmice, a "vatreni" će biti domaćini prvog susreta te će Francuze ugostiti na Poljudu. Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis 24 igrača na koje računa te je uputio pet pretpoziva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:13 Dalić i Kustić nakon ždrijeba Lige nacija | Video: Hrvatski nogometni savez

Jedan od debitanata je i Franjo Ivanović, koji nastavlja briljirati u Belgiji. Union St. Gilloise pobijedio je kod kuće Standard Liège, čiji je trener Ivan Leko, s uvjerljivih 3-0. Novi napadač "vatrenih" asistirao je Davidu za vodeći pogodak u 20. minuti, a desetak minuta prije kraja postigao je i treći, posljednji gol na utakmici. Ivanović je odigrao cijeli susret, dok je u redovima gostujućeg sastava Marko Bulat ostao na klupi, a Boško Šutalo nije konkurirao zbog ozljede.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Gol Ivanovića možete pogledati OVDJE.

U Belgiji je Westerlo pred svojim navijačima svladao Anderlecht 2-0, a prvi gol već u drugoj minuti susreta glavom postigao Matija Frigan. Bivši napadač Rijeke sjajno se odrazio, a potom trzajem glavom pogodio neobranjivo za golmana. Izvrsne je ocjene za svoj nastup ponovno dobio i branič mladih Vatrenih Luka Vušković koji se nije našao na popisu A reprezentativaca, ali zato je kod Ivice Olića u "mini-vatrenima". Frigan je igrao do 81. minute, a Vušković je odradio cijeli dvoboj.

Još jedan debitant, Toni Fruk također je zabio. U remiju protiv Šibenika, polivalentni igrač Rijeke ponovno je zaigrao na poziciji napadača i zabio jedini gol za momčad s Kvarnera. Najbolje se snašao u gužvi u kaznenom prostoru i iz velike blizine zabio u mrežu Ivana Filipovića.

Kapetan Luka Modrić krenuo je od prve minute u susretu protiv Rayo Vallecana i ponovno impresionirao. Real Madrid pobijedio je 2-0 golovima Mbappéa i Viniciusa, a Luka je s kapetanskom trakom asistirao za drugi pogodak, nakon fantastičnog prodora Brazilca.

Asistenciju Modrića pogledajte OVDJE.

Iako je ranije dobivao pozive, odlaskom u MLS Marco Pašalić udaljio se od "vatrenih" te je sada na pretpozivu. No, ako nastavi sa sjajnim igrama koje pruža otkako je prešao u Orlando, izbornik Dalić mogao bi ga ponovno pozvati u reprezentaciju. Bivši krilni napadač Rijeke asistirao je u porazu Orlanda od New Yorka 2-1. Povukao je kontru s polovice terena i pravovremeno proigrao Muirela, koji je pogodio u daljnji kut. Pašalić je u svom trećem nastupu u MLS-u igrao do 81. minute, a sada na kontu ima dva gola i jednu asistenciju, uoči novog dvoboja za tjedan dana protiv New York Red Bullsa.

Foto: Morgan Tencza

Asistenciju Pašalića pogledajte OVDJE.

U Bundesligi je briljirao i nekadašnji branič Ajaxa Jakov Medić. Bochum je ostvario nevjerojatan preokret i slavio 3-2 protiv Bayerna. Bavarci su vodili 2-0 već do 31. minute dvoboja u Münchenu, a pritom su promašili i kazneni udarac. Tada je Medić silovito poslao loptu pod prečku i smanjio prednost domaćina. Ubrzo je Bayern ostao s igračem manje nakon isključenja Palhinhe, a u nastavku je Bochum preko Sissoka i Bera upotpunio pobjednički preokret te odnio sva tri boda, vrlo vrijedna u borbi za ostanak u elitnom društvu. Medić, koji je tako postigao svoj prvi bundesligaški gol, odigrao je cijeli susret, kao i Josip Stanišić u dresu Bayerna.

Gol Medića pogledajte OVDJE.