LOVREN OZLIJEĐEN

Ivanušec asistirao u golijadi, njegov PAOK suvereno drži vrh

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ivanušec asistirao u golijadi, njegov PAOK suvereno drži vrh
Rijeka: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Sjeverne Makedonije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

PANSERRAIKOS - PAOK 0-5 U grčkoj ligi ovog vikenda igrali su i Domagoj Vida te Tin Jedvaj. Lovro Majkić sjedio je na klupi, Dejan Lovren nije u konkurenciji

U susretu devetog kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na gostovanju pobijedio Panserraikos 5-0 zadržavši vodeću poziciju na ljestvici.

Strijelci za solunski sastav su bili Aristotelis Karasalidis (3-ag), Magomed Ozdoev (16, 73), Georgios Giakoumakis (81) i Alessandro Bianco (89).

Luka Ivanušec je za goste zaigrao od 69. minute, asistiravši Ozdoevu za treći gol na susretu. Dejan Lovren je izvan stroja zbog ozljede.

Tri boda je dohvatio i AEK koji je tek u sudačkoj nadoknadi slomio Panetolikos. Jedini gol na utakmicu zabio je Orbelin Pineda u drugoj minuti nadoknade. Domagoj Vida je igrao cijeli susret za atenski sastav.

Olympiakos je u subotu pobijedio Aris 2-1. Daniel Podence (49) i Mehdi Taremi (60) zabili su za pirejski sastav koji je od 71. minute igrao bez isključenog Gustava Manche nakon što je pocrvenio skrivivši kazneni udarac. S bijele točke je precizan bio Loren Moron. Lovro Majkić nije branio za goste.

Panathinaikos je poražen na gostovanju kod Volosa 0-1. Gol odluke zabio je Lazaros Lamprou u 23. minuti. Tin Jedvaj je za Panathinaikos zaigrao od 77. minute.

Na ljestvici vodi PAOK sa 23 boda, Olympiakos ima 22, a treći je AEK sa 19 bodova. Panathinaikos drži osmo mjesto sa 12 bodova.

