Ivanušec: Nisam očekivao da će biti ovako. Od sada sam najveći navijač Dinama. Pratit ću sve!

Luka Ivanušec (24) često je bio osporavan i kritiziran, nekad i pretjerano, no u prvom dijelu prošle sezone bio je neprepoznatljiv i izvan forme, zbog čega je propustio SP u Katru, ali na proljeće je pokazao kakva je klasa i zašto je jedan od najboljih igrača u HNL-u. Zabio je čak devet golova od ukupno 11 u cijeloj sezoni. S Dinamom je osvojio naslov prvaka pa se vratio u reprezentaciju, ušao u prvih 11 i osvojio srebro u Ligi nacija.

Sve to mu je donijelo status vruće robe na tržištu i priliku za stepenicu dalje u razvoju nogometne karijere. Dinamo je pobijedio Spartu Prag (3-1) u prvoj utakmici play-offa Europske lige, a posljednju utakmicu odigrao je Luka Ivanušec. Zabio je gol u preokretu pa se u suzama oprostio od maksimirske publike nakon četiri godine. Karijeru će nastaviti u nizozemskom Feyenoordu koji ga je platio deset milijuna eura.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon utakmice nabujale su emocije. Bilo je teško zadržati suze, a pogotovo kada mu je krcati sjever skandirao. Suigrači su ga bacali u zrak i pjevali mu, bio je to samo njegov trenutak koji će zauvijek pamtiti.

- Želim se zahvaliti svim navijačima na ovakvom oproštaju, nisam očekivao da će biti ovako. Hvala svima, Boysima i zapadu. Ispalo je najbolje što je moglo ispasti. Idemo dalje. Pratit ću svaku utakmicu, navijat ću u svakoj, ostat ću u kontaktu sa puno suigrača, pratit ću sve. Od sada sam najveći fan Dinama - rekao je Ivanušec za MAXSport nakon utakmice.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za Dinamo je odigrao 172 utakmice, zabio 36 golova i asistirao za 20. Uz to je osvojio četiri naslova prvaka i jedan Kup.

- Lijepe brojke, lijepi rezultati, kakve smo rezultate radili u Europi, svake godine osvojio sam prvenstvo... Mogu otići ponosan na sebe i ekipu. Hvala im, bez njih ovo ne bi bilo moguće.

Odigrao je bezbroj sjajnih utakmica i zabio golove koje će zauvijek pamtiti, no jedna iskače.

- Pamtim pobjedu protiv Tottenhama, to je jedna od najvećih pobjeda u povijesti Dinama, ali bilo je još velikih utakmica. Sve ću pamtiti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gotovo cijelo ljeto pričalo se o njegovom odlasku. Dinamo ga je odbijao prodati prije kraja trećeg pretkola Lige prvaka, a na kraju je dočekao i prvi susret play-offa Europske lige. Bila mu je to i posljednja i onako baš u stilu. Golom se oprostio od najdražeg kluba.

- Mislim da je Feyenoord jedna idealna stepenica za daljni razvoj, osjetio sam da me jako žele, to je prelomilo, prvak Nizozemske koji igra Ligu prvaka i mislim da je to odlična stepenica za dalje.