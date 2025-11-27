Obavijesti

REZULTATI EUROPSKE LIGE

Ivanušec zabio gol za PAOK, Erlić i budući protivnik Dinama izgubili, Celta 'pala' u Bugarskoj

Piše HINA,
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Nakon četiri startne pobjede u nizu poraz je upisao danski Midtjylland koji je gostovao u Rimu, a mladi hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije zaigrao za Porto

Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec bio je strijelac za PAOK koji je u petom kolu Europske lige ostao bez domaće pobjede, u Solunu je remizirao 1-1 protiv norveškog Branna. U 64. minuti Ivanušec je pogodio za veliko slavlje domaćih navijača i PAOK je u vodstvu uživao sve do 89. minute kada je izjednačujući pogodak za goste dao Kornvig.

Time se Kornvig iskupio za ono što je napravio u 18. minuti ovog dvoboja, tada nije uspio realizirati jedanaesterac. Ivanušec je odigrao cijelu utakmicu za PAOK.

Nakon četiri startne pobjede u nizu poraz je upisao danski Midtjylland koji je gostovao u Rimu. Na Olimpicu je Roma slavila s 2-1 golovima El Aynaouija u sedmoj i El Shaarawyja u 83. minuti, dok je počasni gol za goste dao Paulinho u završnici dvoboja.

Hrvatski reprezentativac Martin Erlić odigrao je cijelu utakmicu za Midtjylland.

Na vrhu ljestvice Europske lige s Dancima se izjednačila Aston Villa koja je u ovom kolu u Birminghamu s 2-1 nadigrala švicarski Young Boys. Nizozemski nogometaš Malen bio je strijelac oba domaća pogotka, u 27. i 42. minuti, a u posljednjoj minuti za goste je poentirao Montiero.

Mladi hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije zaigrao za Porto koji je bio uvjerljiv pred svojim navijačima te je s 3-0 svladao Nicu koja ima svih pet poraza. Igrač utakmice bio je Veiga, dvostruki strijelac za Porto.

Celta je u prošlom kolu pobijedila na Maksimiru s 3-0 Dinamo, ali je ovaj put pala na gostovanju u Bugarskoj gdje je Ludogorec slavio s 3-2. Domaćin je vodio 3-0 nakon tri pogotka srpskog igrača Stanića, od toga dva s bijele točke, dok su potom za Celltu poraz ublažili Duran i El Abdellaoui golovima u 70. i 96. minuti.

U Plzenu su Viktoria i Freiburg odigrali dvoboj bez golova, a za goste je od 46. minute zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović. Freiburg nakon pet utakmica ima tri pobjede i dva remija.

