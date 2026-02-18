Ivica Kostelić o Zrinki: To je bilo veliko forsiranje. Žao mi ju je

Zrinka Ljutić (22) završila je na 26. mjestu olimpijskog slaloma u Cortini d'Ampezzo, što znači kako 25. mjesto iz Pekinga ostaje njezin najbolji rezultat u ovoj disciplini na Zimskim olimpijskim igrama. Zlato je uzela legendarna Amerikanka Mikaela Shiffrin s ogromnih sekundu i pol prednosti u odnosu na drugoplasiranu Camille Rast. Bronca je otišla u Švedsku, točnije Anni Swenn Larsson.

Ivica Kostelić pridružio se Marinu Marušiću u HRT-ovom studiju, gdje je komentirao nastup 22-godišnje Hrvatice. Podsjetimo, Zrinka je bila 16. nakon prve vožnje, ali napravila je veliku pogrešku u ključnom dijelu staze tijekom drugog laufa, što ju je skupo koštalo. Utrku je završila na 26. mjestu kao najsporija skijašica koja je došla do cilja.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Legendarni Kostelić analizirao je njezinu vožnju te otkrio, iz stručnog pogleda, gdje je pošlo po zlu za Zrinku.

- Po meni je to bilo veliko forsiranje. Trebala se što brže vratiti u liniju, umjesto da skija po rubovima pod svaku cijenu. Pogreška na takvom dijelu neimenovano jako skupo košta. Više ne možete stvoriti brzinu. Zaostatak samo raste. Nažalost, to je pogreška na najgorem mogućem mjestu - rekao je Ivica te dodao...

- Jako mi ju žao. Sigurno se nadala kako će joj rezultat na Olimpijskim igrama pomoći podići samopouzdanje. Ništa, borba se nastavlja. Šteta...