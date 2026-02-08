Ivica Kostelić opisao svoj najteži pad: Taj spust me koštao četiri operacije, tu su se mnogi slomili

Lindsey Vonn riskirala je nastupom na spustu na Zimskim olimpijskim igrama i zaradila novu ozljedu. Jednom je prilikom i Ivica Kostelić doživio težak pad na spustu, bilo je to 2006. u Beaver Creeku.

- Spust u Beaver Creeku se inače zove "Birds of Prey" (ptice grabljivice) i taj spust je mene koštao mislim da oko četiri operacije. Puno puta sam se potrgao na ovom spustu. Taj spust je inače jako zeznut i ima puno ozljeda na tome, a ovaj konkretan slučaj je zadnji skok, tu se potrgalo više ljudi - opisao je Kostelić svoj težak pad.

Kostelić je ranije naglasio da se u Beaver Creeku nikad nije osjećao ugodno, a u bogatoj karijeri je osvojio jedan Veliki kristalni globus i pet malih. Osim toga, ima četiri srebra s Olimpijskih igara, zlato sa Svjetskog prvenstva itd.