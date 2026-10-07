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IDEMO NA U-21 EUROPSKO

Ivica Olić: Igrači su pokazali da se na sve njih može računati, a sad kreću pripreme za Euro...

Piše HINA,
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Ivica Olić: Igrači su pokazali da se na sve njih može računati, a sad kreću pripreme za Euro...
Varaždin: Zagrijavanje uoči kvalifikacija za Euro U21 2027, Hrvatska U21 - Mađarska U21 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Imamo kvalitetnu skupinu igrača, dobru atmosferu i momčad koja je kroz cijele kvalifikacije pokazala pravi odnos prema reprezentaciji, rekao je izbornik U-21 reprezentacije, Ivica Olić

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Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine pobjedom 1-0 protiv Litve zaključila je kvalifikacije za Europsko prvenstvo, koje će se od 16. lipnja do 3. srpnja 2027. godine održati u Albaniji i Srbiji, a izbornik Ivica Olić je izrazito zadovoljan tijekom kvalifikacija.

Za Hrvatsku, koja je kvalifikacije zaključila na prvom mjestu skupine H, jedini pogodak na utakmici protiv Litve postigao je Ivan Canjuga u 27. minuti. 

"Drago mi je da smo osigurali plasman i da smo pobijedili utakmicu te da sam uspio pomoći ekipi u pobjedi. Žao mi je što nismo neke šanse iskoristili jer smo bili puno kvalitetnija ekipa. Jedva čekamo Euro i nadamo se što boljem plasmanu", rekao je Canjuga.

Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Izbornik Ivica Olić osvrnuo se na utakmicu i protekle kvalifikacije.

"Iza nas su odlične kvalifikacije i moramo biti zadovoljni onime što smo napravili. Plasman na Europsko prvenstvo osigurali smo dva kola prije kraja, završili smo prvi u skupini i pokazali kvalitetu tijekom cijelog ciklusa s 14 utakmica bez poraza, što je velik uspjeh. Naravno, uvijek može bolje, a posebno mi je žao što jučerašnju utakmicu nismo riješili uvjerljivije. Imali smo jako puno prilika i utakmica je trebala završiti s većom razlikom. Na kraju smo pobijedili, osvojili tri boda i uspješno zaključili kvalifikacije", kazao je Olić.

"Ono što me posebno veseli jest činjenica da se kroz ovaj ciklus isprofiliralo dosta igrača koji su pokazali kvalitetu i nametnuli se svojim igrama. Neki su dobili veliku minutažu, neki su se priključili reprezentaciji tijekom kvalifikacija, ali svi su pokazali da na njih možemo računati i u budućnosti. To je jako važno za ovu generaciju, ali i za hrvatski nogomet općenito. Imamo kvalitetnu skupinu igrača, dobru atmosferu i momčad koja je kroz cijele kvalifikacije pokazala pravi odnos prema reprezentaciji. Bilo je i teških trenutaka, ali dečki su uvijek reagirali na pravi način i na tome im mogu samo čestitati", dodao je osvrnuvši se na ono što sada predstoji.

"Sada nas čeka razdoblje u kojem ćemo se još bolje pripremiti za ono što nas očekuje na Europskom prvenstvu. U studenome ćemo imati priliku odigrati pripremnu utakmicu protiv jednog od sudionika Europskog prvenstva, što će nam biti dobra provjera i prilika da vidimo gdje smo u odnosu na momčadi protiv kojih ćemo igrati na završnom turniru u lipnju 2027. godine", rekao je izbornik zahvalivši pritom cijeloj reprezentaciji, prije svega igračima i stručnom stožeru, ali i svim ljudima koji rade oko momčadi jer su su tijekom ovih kvalifikacija pokazali veliku požrtvovnost, profesionalnost i želju da se napravi što bolji rezultat.

Ždrijeb završnog turnira Europskog prvenstva do 21 godine održat će se 26. studenoga u Beogradu.

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