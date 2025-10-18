Zvali su me dan prije na sučeljavanje i rekli da moram izazvati neku frku, da se unosimo jedan drugome u lice. Meni je to glupo. Nisam otišao jer sam redario, ispričao nam je Trušček
Ivica Trušček pred meč karijere: Natječem se s profesionalcima, a uz to još moram i redariti...
Ivica Trušček (42 godine, 44-39) u subotu se bori na jednoj od najvećoj priredbi Oktagona 78 dosad, i to u glavnoj borbi večeri. Protivnik mu je Christian Eckerlin (37, 17-7-1), Nijemac koji je velika zvijezda u Njemačkoj. Zbog toga je Lanxess Arena u Kölnu, koja prima više od 18 tisuća gledatelja, brzo rasprodana. To je jedna od najvećih arena u Njemačkoj, a veličinu događaja potvrđuje i činjenica da će ga njemačka televizija RTL prvi put prenositi besplatno.
