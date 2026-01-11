Ivica Tucak: Bili smo puno bolji, ali tek sad počinje ono pravo...

Hrvatska vaterpolska reprezentacija deklasirala je Sloveniju u prvoj utakmici na Europskom prvenstvu u Beogradu. "Barakude" su pregazile Slovence 20-4 i sve je bilo gotovo praktički u prvoj četvrtini. Obrana je bila sjajna, napad se tražio na početku, a kada se našao, bio je nemilosrdan. Ivica Tucak komentirao je susret za HRT.

Pokretanje videa... 00:44 Kolinda snimila slavlje Barakuda | Video: 24sata/Instagram

- Najbitnije je bilo pobijediti, teško je davati sudove nakon ovakve razlike u kvaliteti. Osjetili smo bazen i loptu, teško je išta više reći. Tek sad počinje ovo pravo. Vidjelo se da je ogromna razlika u kvaliteti, nemam što zamjeriti igračima. Unaprijed su upisani bodovi, bilo je bitno otvoriti turnir pobjedom. Sad ide puno ozbiljniji protivnik i ne smijemo griješiti, sad kreće ono pravo. Bilo je nekoliko grešaka, ozbiljniji protivnici će to iskoristiti - rekao je Tucak.

Očekivano otvaranje bez većih problema, a treba pohvaliti koliko je Tucak bio u utakmici. Prigovarao je sucima oko sumnjivih odluka, zvao minutu odmora na kraju kako bi se utakmica završila na pravi način i pokazao da se ova Hrvatska ne opušta. Sljeću utakmicu "Barakude" igraju za dva dana protiv Gruzije u 12.45.