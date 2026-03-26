Ivica Tucak otpisao sedmoricu nakon Europskog prvenstva

Dva mjeseca nakon Europskog prvenstva koje se igralo u Beogradu, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je popis igrača koji idu na okupljanje u travnju. 'Barakude' se okupljaju u Zagrebu 2. travnja, a 6. travnja na rasporedu je turnir europske Divizije 1 Svjetskog kupa u Grčkoj.

Tim povodom Tucak je objavio popis od 16 igrača koji će putovati u Alexandroupolis. Puno je promjena u reprezentaciji, nedostaju čak sedmorica igrača. To su Josip Vrlić, Luka Lončar, Ivan Marcelić, Matijas Bijaka, Ante Vukičević, Andrija Bašić i Filip Kržić. Njegov potez nije neočekivan s obzirom na to da je Hrvatska na Europskom prvenstvu bila jedna od najstarijih momčadi.

Tucak je uoči odlaska u Grčku odlučio pomladiti reprezentaciju pa su tako priliku dobili golman Mauro Ivan Čubranić, centar Viktor Tončinić, braniči Mislav Ćurković, Toni Radan i Roko Akrap, te vanjski igrači Ante Jerković i Vlaho Pavlić.

- Ovo će biti jedan temelj za budućnost, ali rekao sam već da nikada vrata reprezentacije neće nikomu biti zatvorena. Ovo je jednostavno bilo nužno za napraviti, ali jednako tako, to smo ionako mislili napraviti neovisno ishodu Europskog prvenstva u Beogradu. Također nešto što sam najavljivao prije tog natjecanja - izjavio je izbornik Tucak koji ovo okupljanje i turnir koristi kao priliku za pripremu Olimpijskih igra u Los Angelesu 2028.

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska | Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

- Imamo dvije i pol godine do Olimpijskih igara u Los Angelesu, a što je glavni cilj ciklusa. Ovo je temelj. Obavio sam razgovore sa starijim igračima. To su momci koji su iznijeli velik dio tereta na svojim leđima i dali velik obol ovoj reprezentaciji. Sad su u dobi u kojoj bi bilo suludo očekivati da oni mogu igrati još u ljeto 2028. Ne daj Bože da bude potreba, pa da ih opet pozovem. Pratit ćemo ih, ali je pitanje hoće li oni tada još uopće igrati. Vrata su uvijek otvorena, svima, no ponavljam ovo je temelj nove reprezentacije - rekao je Tucak.

World Aquatics navodi da će se u Alexandroupolisu okupiti osam reprezentacija, a šest najboljih izborit će plasman na završni turnir Svjetskog kupa. Hrvatska prvu utakmicu na turniru igra protiv Sjedinjenih Američkih Država (6. travnja), potom slijedi Španjolska (7. travnja) i Italija (8. travnja). 'Barakudama' onda slijedi dan odmora pa ih čekaju tri utakmice protiv Grčke (10. travnja), ponovo SAD (11. travnja) i Mađarske (12. travnja).

POPIS IGRAČA

GOLMANI

Marko Bijač (Jadran)

Mauro Ivan Čubranić (Mladost)

CENTRI

Rino Burić (Pro Recco)

Viktor Tončinić (Mladost)

BRANIČI

Mislav Ćurković (Jadran)

Roko Akrap (Mornar)

Toni Radan (Jadran)

NAPADAČI