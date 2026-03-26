POMLAĐENA REPREZENTACIJA

Ivica Tucak otpisao sedmoricu nakon Europskog prvenstva

Piše Issa Kralj,
Foto: F.S./ATAImages

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ide na turnir europske Divizije 1 Svjetskog kupa u Grčkoj. Uoči turnira, Ivica Tucak objavio je popis te pomladio reprezentaciju kao što se i očekivalo

Dva mjeseca nakon Europskog prvenstva koje se igralo u Beogradu, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio je popis igrača koji idu na okupljanje u travnju. 'Barakude' se okupljaju u Zagrebu 2. travnja, a 6. travnja na rasporedu je turnir europske Divizije 1 Svjetskog kupa u Grčkoj. 

Tim povodom Tucak je objavio popis od 16 igrača koji će putovati u Alexandroupolis. Puno je promjena u reprezentaciji, nedostaju čak sedmorica igrača. To su Josip Vrlić, Luka Lončar, Ivan Marcelić, Matijas Bijaka, Ante Vukičević, Andrija Bašić i Filip Kržić. Njegov potez nije neočekivan s obzirom na to da je Hrvatska na Europskom prvenstvu bila jedna od najstarijih momčadi. 

Tucak je uoči odlaska u Grčku odlučio pomladiti reprezentaciju pa su tako priliku dobili  golman Mauro Ivan Čubranić, centar Viktor Tončinić, braniči Mislav Ćurković, Toni Radan i Roko Akrap, te vanjski igrači Ante Jerković i Vlaho Pavlić.

- Ovo će biti jedan temelj za budućnost, ali rekao sam već da nikada vrata reprezentacije neće nikomu biti zatvorena. Ovo je jednostavno bilo nužno za napraviti, ali jednako tako, to smo ionako mislili napraviti neovisno ishodu Europskog prvenstva u Beogradu. Također nešto što sam najavljivao prije tog natjecanja - izjavio je izbornik Tucak koji ovo okupljanje i turnir koristi kao priliku za pripremu Olimpijskih igra u Los Angelesu 2028. 

Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

- Imamo dvije i pol godine do Olimpijskih igara u Los Angelesu, a što je glavni cilj ciklusa. Ovo je temelj. Obavio sam razgovore sa starijim igračima. To su momci koji su iznijeli velik dio tereta na svojim leđima i dali velik obol ovoj reprezentaciji. Sad su u dobi u kojoj bi bilo suludo očekivati da oni mogu igrati još u ljeto 2028. Ne daj Bože da bude potreba, pa da ih opet pozovem. Pratit ćemo ih, ali je pitanje hoće li oni tada još uopće igrati. Vrata su uvijek otvorena, svima, no ponavljam ovo je temelj nove reprezentacije - rekao je Tucak.

World Aquatics navodi da će se u Alexandroupolisu okupiti osam reprezentacija, a šest najboljih izborit će plasman na završni turnir Svjetskog kupa. Hrvatska prvu utakmicu na turniru igra protiv Sjedinjenih Američkih Država (6. travnja),  potom slijedi Španjolska (7. travnja) i Italija (8. travnja). 'Barakudama' onda slijedi dan odmora pa ih čekaju tri utakmice protiv Grčke (10. travnja), ponovo SAD (11. travnja) i Mađarske (12. travnja). 

POPIS IGRAČA

GOLMANI

  •  Marko Bijač (Jadran)
  •  Mauro Ivan Čubranić (Mladost)

CENTRI

  •  Rino Burić (Pro Recco)
  • Viktor Tončinić (Mladost)

BRANIČI

  • Mislav Ćurković (Jadran)
  • Roko Akrap (Mornar)
  • Toni Radan (Jadran)

NAPADAČI

  • Konstantin Harkov (Mladost)
  • Ante Jerković (Jug Adriatic osiguranje)
  • Zvonimir Butić (Jadran)
  • Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)
  •  Franko Lazić (Mladost)
  • Luka Bukić (Mladost)
  • Loren Fatović (Jadran)
  • Vlaho Pavlić (Jug Adriatic osiguranje)
  • Tin Brubnjak (Primorje EB)

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
FOTO 'Otključala sam 46. nivo!' Najveća Livajina navijačica i kraljica Torcide slavi rođendan
PREKRASNA IRIS

FOTO 'Otključala sam 46. nivo!' Najveća Livajina navijačica i kraljica Torcide slavi rođendan

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a današnji dan ipak je rezerviran za njegovu najveći navijačicu, suprugu Iris, koja slavi 46. rođendan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026