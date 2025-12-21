Obavijesti

Ivica Tucak skratio inicijalni popis vaterpolista za Europsko

Ivica Tucak skratio inicijalni popis vaterpolista za Europsko
Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Već sam u nekoliko navrata rekao, iako ovo nije konačno skraćivanje popisa igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu gdje će ih ići 15, meni je svako ipak dosta teško, rekao je izbornik Tucak

Hrvatski vaterpolisti okupili su se u nedjelju u Splitu. a nakon kraćeg odmora kojeg je izbornik Ivica Tucak dao igračima po povratku iz Mađarske, pripremni ciklus se nastavlja sljedeća tri dana u poljudskom bazenu, objavio je HVS.

Kako je i predviđeno prvotnim rasporedom, od nedjelje do utorka (21. – 23. prosinca) "barakude" će se pripremati u Splitu, prije nego iznova dobiju dva slobodna dana kako bi bili za Badnjak i Božić doma sa svojim obiteljima. Za nastavak priprema u Splitu, izbornik Ivica Tucak je odredio 20 igrača, a to znači da je skratio prvi, širi popis za petoricu igrača. Tako na pripremama više nisu Viktor Tončinić, Branimir Herceg, Roko Akrap, Maro Šušić i Tin Brubnjak.

- Već sam u nekoliko navrata rekao, iako ovo nije konačno skraćivanje popisa igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu gdje će ih ići 15, meni je svako ipak dosta teško - kazao je Tucak.

- Ono što želim posebno istaknuti, poslati poruku mladim igračima. Kako onima koji su sad otpali za ovu akciju, ali tako i onima koji su još s nama. Reprezentacija nije samo onih 15 igrača koji će igrati nego je reprezentacija nešto šire, više. To je poruka koju šaljemo svim mladim igračima. Drago mi je da smo dodatno otvorili vrata mladim igračima. Klubovi stvaraju igrače, a reprezentacija je ta koja te igrače dodatno oblikuje, usavršava. Ovi mladi su, ja sam u to siguran, nakon ovih 10-ak samo dana zajedničkog rada, sigurno bolji igrači nego su bili kad su došli. Dobili su iskustvo dodatnog rada, igrajući s kolegama koji su među najboljima na svijetu. To je ono što daje reprezentacija i mi ćemo na tomu nastaviti. Strašno sam zadovoljan reakcijom mladih igrača. Od Jerkovića, Pavlića, Ćurkovića, Čubranića, Tončinića, Hercega, nažalost Šušića je gripa sputala. Svi su sjajno radili i tako se uklopili.

Novo okupljanje jest 26. prosinca u Zagrebu, nakon kojeg putuju na turnir u Rotterdamu. 

U Split dolazi sljedećih 20 igrača:

VRATARI
1.    Marko Bijač    Jadran
2.    Toni Popadić    Jug Adriatic osiguranje
3.    Ivan Marcelić    Mladost
4.    Mauro Ivan Čubranić    Mladost

CENTRI
5.    Luka Lončar    Mladost
6.    Josip Vrlić    Mladost

BRANIČI
7.    Rino Burić    Pro Recco
8.    Matias Biljaka    Mladost
9.    Marko Žuvela    Jug Adriatic osiguranje
10.    Filip Kržić    Jug Adriatic osiguranje
11.    Mislav Ćurković    Jadran

NAPADAČI
12.    Luka Bukić    Mladost
13.    Loren Fatović    Jadran
14.    Ante Vukičević    Mladost
15.    Franko Lazić    Mladost
16.    Konstantin Harkov    Mladost
17.    Zvonimir Butić    Jadran
18.    Andrija Bašić    Mladost
19.    Vlaho Pavlić    Jug Adriatic osiguranje
20.    Ante Jerković    Jug Adriatic osiguranje

