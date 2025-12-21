Ivica Tucak skratio inicijalni popis vaterpolista za Europsko

Hrvatski vaterpolisti okupili su se u nedjelju u Splitu. a nakon kraćeg odmora kojeg je izbornik Ivica Tucak dao igračima po povratku iz Mađarske, pripremni ciklus se nastavlja sljedeća tri dana u poljudskom bazenu, objavio je HVS.

Kako je i predviđeno prvotnim rasporedom, od nedjelje do utorka (21. – 23. prosinca) "barakude" će se pripremati u Splitu, prije nego iznova dobiju dva slobodna dana kako bi bili za Badnjak i Božić doma sa svojim obiteljima. Za nastavak priprema u Splitu, izbornik Ivica Tucak je odredio 20 igrača, a to znači da je skratio prvi, širi popis za petoricu igrača. Tako na pripremama više nisu Viktor Tončinić, Branimir Herceg, Roko Akrap, Maro Šušić i Tin Brubnjak.

- Već sam u nekoliko navrata rekao, iako ovo nije konačno skraćivanje popisa igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu gdje će ih ići 15, meni je svako ipak dosta teško - kazao je Tucak.

Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

- Ono što želim posebno istaknuti, poslati poruku mladim igračima. Kako onima koji su sad otpali za ovu akciju, ali tako i onima koji su još s nama. Reprezentacija nije samo onih 15 igrača koji će igrati nego je reprezentacija nešto šire, više. To je poruka koju šaljemo svim mladim igračima. Drago mi je da smo dodatno otvorili vrata mladim igračima. Klubovi stvaraju igrače, a reprezentacija je ta koja te igrače dodatno oblikuje, usavršava. Ovi mladi su, ja sam u to siguran, nakon ovih 10-ak samo dana zajedničkog rada, sigurno bolji igrači nego su bili kad su došli. Dobili su iskustvo dodatnog rada, igrajući s kolegama koji su među najboljima na svijetu. To je ono što daje reprezentacija i mi ćemo na tomu nastaviti. Strašno sam zadovoljan reakcijom mladih igrača. Od Jerkovića, Pavlića, Ćurkovića, Čubranića, Tončinića, Hercega, nažalost Šušića je gripa sputala. Svi su sjajno radili i tako se uklopili.

Novo okupljanje jest 26. prosinca u Zagrebu, nakon kojeg putuju na turnir u Rotterdamu.

U Split dolazi sljedećih 20 igrača:

VRATARI

1. Marko Bijač Jadran

2. Toni Popadić Jug Adriatic osiguranje

3. Ivan Marcelić Mladost

4. Mauro Ivan Čubranić Mladost

CENTRI

5. Luka Lončar Mladost

6. Josip Vrlić Mladost

BRANIČI

7. Rino Burić Pro Recco

8. Matias Biljaka Mladost

9. Marko Žuvela Jug Adriatic osiguranje

10. Filip Kržić Jug Adriatic osiguranje

11. Mislav Ćurković Jadran

NAPADAČI

12. Luka Bukić Mladost

13. Loren Fatović Jadran

14. Ante Vukičević Mladost

15. Franko Lazić Mladost

16. Konstantin Harkov Mladost

17. Zvonimir Butić Jadran

18. Andrija Bašić Mladost

19. Vlaho Pavlić Jug Adriatic osiguranje

20. Ante Jerković Jug Adriatic osiguranje