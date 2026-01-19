Ivica Tucak: Sudili su nam 20 isključenja, ali bolje ne o tome. Imamo kvalitetu za polufinale

Hrvatski vaterpolisti dominirali su protiv Turske i bez problema pobijedili 22-9. Turci nisu imali nikakve šanse, Tucak je odmorio Marka Bijača i Lorena Fatovića te je sada sve spremno za odlučujući susret protiv Italije. Pobjednik ide u polufinale gdje će navjerojatniji protivnik biti Srbija. Ivica Tucak komentirao je susret.

- Uz dužno poštovanje, imati čak 20 isključenja protiv Turske, ali neću o tomu. Bitno je da smo ostali u ritmu, da se nitko nije ozlijedio. Nema puno više pametovanja. Znamo što nam donosi sljedeća utakmica, sve ili ništa. Mislim, nije ni prva, ni zadnja u našim životima, ali na ovo turniru jasno da je vrlo važna. Svjesni smo svega, znamo što nam je činiti, imam vjeru u ove momke. Vjerujem da imamo kvalitetu za Italiju dobiti. Fatović je mogao igrati, ali nije bilo potrebe riskirati, a jednako tako smo malo odmarali i Bijača - rekao je Tucak, prenose Sportske novosti.

- Bilo je bez stresa, puno lakše nego protiv Rumunjske, od ovog trenutka se okrećemo Italiji. To smo otprilike i znali. Grci su ozbiljna ekipa, a što se tiče Italije, mladi su i ekstremno agresivni i trebamo biti što mirniji i oprezniji, a dovoljno agresivni u napadu - rekao je Zvonimir Butić za HRT.