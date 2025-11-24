Ivica Zubac odigrao ponajbolju utakmicu karijere! Evo brojki

Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac bio je apsolutno najbolji pojedinac u Los Angeles Clippersima, no ni njegova dominacija pod obručima nije bila dovoljna da spriječi poraz njegove momčadi u Clevelandu. Cleveland Cavaliersi su na svom parketu u Rocket Mortgage FieldHouseu slavili rezultatom 120-105, predvođeni nezaustavljivim Donovanom Mitchellom koji je preuzeo stvari u svoje ruke kad se utakmica lomila.

Iako su Clippersi stigli u Ohio umorni nakon utakmice dan ranije, pružili su dobar otpor favoriziranom domaćinu, a upravo je Zubac bio taj koji je držao goste na životu veći dio susreta. Ipak, serija Cavsa u drugom poluvremenu bila je previše za momčad iz Los Angelesa koja nastavlja s lošim rezultatima u studenom.

Dominacija hrvatskog centra u reketu

Ivica Zubac odigrao je utakmicu za pamćenje. Čitlučki centar na parketu je proveo nešto više od 30 minuta i za to vrijeme upisao impresivan "double-double" učinak. Zabio je 33 koša, što mu je rekord ove sezone, a nedostajala su mu samo dva koša da izjednači najbolji učinak u karijeri. Uz sjajnu realizaciju, Zubac je uhvatio čak 18 skokova i podijelio četiri asistencije. Zubac je iz igre šutirao visokih 15/22, a s linije slobodnih bacanja bio je nepogrešiv (3/3). Njegova igra leđima prema košu bila je nerješiva enigma za visoke igrače Clevelanda, posebno za Evana Mobleyja koji se mučio zadržati snažnog hrvatskog centra.

Foto: Ken Blaze

Trener Cavaliersa Kenny Atkinson, koji je ovom pobjedom proslavio svoju 100. utakmicu na klupi Clevelanda u regularnom dijelu sezone, nije štedio riječi hvale za Zupca nakon susreta. Priznao je da je upravo taj dvoboj pod košem bio ono čega se najviše pribojavao prije podbacivanja lopte.

- Zubac je elitan igrač u reketu. Bio sam jako zabrinut zbog tog dvoboja prije utakmice i mislim da su to Clippersi pametno pokušali iskoristiti. Mobleyja je baš nadigrao u tom segmentu - iskreno je rekao Atkinson nakon utakmice, odajući priznanje hrvatskom košarkašu.

Unatoč tome što je Mobley imao problema u obrani jedan na jedan protiv Zupca, ipak je uspio završiti susret s 18 koševa i 10 skokova, pronalazeći ritam u drugom poluvremenu.

Mitchell prelomio kad je bilo najvažnije

Dok je Zubac dominirao u reketu, vanjska linija Clevelanda radila je razliku na perimetru. Donovan Mitchell je bio nerješiva zagonetka za obranu Clippersa, završivši utakmicu s 37 koševa, osam skokova i šest asistencija. Pogodio je pet trica, a ključnu ulogu odigrao je krajem treće i početkom četvrte četvrtine.

Kad su se Clippersi opasno približili i smanjili zaostatak na samo jedan koš (77-76) nakon trice Nicolasa Batuma, Mitchell je ubacio u brzinu više. Inicirao je seriju 20-3 koja je prelomila susret.

Foto: Ken Blaze

"Mitchell je bio nevjerojatan. Dolazio je do bilo kojeg mjesta na terenu koje je poželio i učinkovito zabijao na sve načine", pišu američki mediji i naglašavaju kako obrana Los Angelesa nije imala rješenja za njegovu brzinu i preciznost.

Uz Mitchella i Mobleyja, solidnu rolu odigrao je i De'Andre Hunter sa 17 koševa, dok je Darius Garland, unatoč lošijoj šuterskoj večeri (osam koševa), sjajno razigravao momčad s osam asistencija. Cavsi su ovom pobjedom završili seriju od šest domaćih utakmica s omjerom 4-2, unatoč brojnim ozljedama koje su prorijedile njihov sastav (nedostajali su Jarrett Allen, Lonzo Ball i Sam Merrill).

Hardenov umor i povratak Leonarda

Za Clipperse je ova utakmica bila posebno teška jer su igrali drugu večer zaredom. James Harden, koji je samo 24 sata ranije zabio rekordnih 55 koševa protiv Charlottea, u Clevelandu je ostao bez goriva. Zabio je 19 koševa, ali uz katastrofalan šut za tricu, promašio je svih osam pokušaja.

Dobra vijest za Clipperse bio je povratak Kawhija Leonarda. Nakon što je propustio deset utakmica zbog uganuća desnog gležnja, Leonard se vratio u startnu petorku i odigrao 26 minuta, postigavši 20 koševa uz šut 6/13. Njegov povratak bit će ključan za Clipperse koji su u njegovom odsustvu upisali svega dvije pobjede i osam poraza.

Poseban trenutak dogodio se ulaskom Chrisa Paula u igru. Legendarni razigravač, koji je dan ranije putem društvenih mreža najavio umirovljenje na kraju sezone, dobio je tople ovacije publike u Clevelandu. Paul je za 17 minuta na parketu podijelio pet asistencija, podsjetivši na svoje najbolje dane.

Clippersi su ovim porazom pali na omjer 2-7 na gostovanjima ove sezone, a studeni im je bio posebno bolan mjesec s čak 10 poraza u 12 utakmica. S druge strane, Cleveland nastavlja s dobrim igrama i sada se okreće gostovanju u Kanadi. Sljedeću utakmicu Cavsi igraju već u ponedjeljak navečer kada putuju u Toronto na megdan Raptorsima, momčadi koja ih je već dva puta pobijedila ove sezone. Clippersi svoj put nastavljaju u utorak gradskim derbijem protiv Los Angeles Lakersa.