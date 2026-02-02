Ivica Zubac postigao još jedan double-double u novom slavlju

Hrvatski košarkaški centar Ivica Zubac imao je važnu ulogu u uvjerljivoj 117-93 gostujućoj pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Phoenix Sunsa u NBA ligi. Za 34 minute provedene u igri postigao je 14 koševa te imao čak 20 skokova uz jednu asistenciju. Zubac je pogodio svih pet šuteva iz igre za dva poena, dok je s linije slobodnih bacanja bio na skromnih 4-9.

Clippersima su očito mnogo manje nedostajali neaktivni James Harden i Bradley Beal, no očigledno je Sunsima nedostajao Devin Booker. Najbolji kod Clippersa bio je Kawhi Leonard sa 25 ubačaja, dok su Grayson Allen sa 23 i Dillon Brooks sa 22 pogotka bila najefikasniji kod Sunsa. S omjerom pobjeda i poraza 23-25 Clippersi su sedma momčad Zapadne konferencije, dok su Sunsi sa 30-20 na sedmom mjestu Zapada.

Prvaci Oklahoma City Thunder kao gosti su sa 121-111 nadigrali Denver Nuggetse, a konačnih 10 razlike i ne odaje stvarno stanje stvari na terenu jer je Thunder većim dijelom drugog poluvremena imao i veću razliku u svoju korist. Opet je briljirao Shai Gilgeous-Alexander sa 34 ubačaja i 13 asistencija, dok je Peyton Watson sa 29 koševa bio prvi strijelac domaćih. Thunder sa 39-11 i dalje predvodio Zapad i čitavu ligu, dok su Nuggetsi sa 33-17 pali na treće mjesto Zapada.

Nuggetse su preskočili San Antonio Spursi domaćim 112-103 trijumfom protiv Orlando Magica. Opet je najbolji kod Spursa bio Francuz Victor Wembanyama sa 25 ubačaja, a isti je učinak kod Magica imao Desmond Bane. Spursi su sada drugi na Zapadu sa 33-16, dok je Magic osmi na Istoku sa 25-23.

Vodeći sastav Istoka Detroit Pistonsi na svom su terenu deklasirali Brooklyn Netse sa 130-77. U novu pobjedu Pistonsa Jalen Duren je ugradio 21 poen i 10 skokova, Cade Cunningham je dodao 18 poena uz 12 asistencija, dok su kod slabašnih Netsa Drake Powell i Cam Thomas ubacili po 12. Pistonsi čvrsto drže vrh Istoka sa 36-12, dok su Netsi 13. na Istoku sa 13-35.

New York Knicksi drže drugo mjesto Istoka svojom šestom uzastopnom pobjedom do koje su stigli svladavši Los Angeles Lakerse sa 112-100 u Madison Square Gardenu. Epizodisti OG Anunoby sa 25 i Landry Shamet s 23 koša nadoknadili su slabija izdanja prvih zvijezda domaćih, dok gostima nije pomoglo 30 pogodaka, 15 skokova i 8 asistencija Luke Dončića kao ni 22 ubačaja LeBrona Jamesa. Knicksi su sada na omjeru 31-18, kao i Boston Celticsi koji su treća momčad Istoka, dok su Lakersi sa 29-19 na šestom mjestu Zapada.

