'Kladili smo se da ću mu skinuti penal, obranio sam, Maradona mi je tad dao 100 dolara i dres!

Tomo Ivković, sadašnji trener Intera iz Zaprešića, obranio je dva penala Diegu Maradoni. Jedan kao golman reprezentacije bivše države na SP-u, a drugi kao golman Sportinga protiv Napolija u Kupu Uefa

<p>Jedan od najvećih nogometaša svih vremena <strong>Diego Armando Maradona</strong> (60) oporavljao se od operacije u kući u Tigresu gdje je preminuo od posljedica srčanog udara. Cijeli je svijet u šoku.</p><p> </p><p>Prerani odlazak, vjerovao sam da je puno bolje nakon izlaska iz bolnice, takve su vijesti dolazile do nas. Otišao je puno prerano, bio je neponovljiv i genijalan - rekao nam je <strong>Tomo Ivković.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo je Maradona</strong></p><p>Na Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine, reprezentacija bivše države, igrala je četvrtfinale protiv Argentinaca. Utakmica je došla do penala, a tamo je Tomislav Ivković obranio penal velikom Diegu Maradoni.</p><p>- Svi pamte moj obranjeni penal Maradoni, a vjerujte mi, sve bih dao da ga nisam obranio i da smo prošli u polufinale. Te iste sezone obranio sam mu penal u Kupu Uefe kada su igrali moj Sporting i njegov Napoli. Na toj utakmici kladio sam se s njim da ću mu obraniti. I dobio sam okladu. Možda će ispasti smiješno, ali svaki put sam znao kamo će Maradona šutirati. Nakon SP-a u Italiji nikad se nismo sreli kako bismo popričali o tim penalima, ali je jedan od njih spomenuo u svojoj autobiografskoj knjizi - rekao je Tomo Ivković, današnji trener Intera iz Zaprešića.</p><p>Prisjetio se još jednom i situacije iz Kupa Uefa.</p><p>- Penal sam mu obranio u Napulju, a Diego je okladu 'riješio' odmah nakon utakmice. Kladili smo se po 100 dolara, odmah ih je dao, a uz to i dres - kaže nam Ivković.</p><p> </p>