'Izgubio sam nevinost s 13, za to vrijeme dama je - čitala novine'

Bože, hvala ti na nogometu, hvala ti na Maradoni i hvala ti na ovim suzama radosnicama, urlao je 1986. Victor Hugo Morales dok je Maradona na travnjaku plesao svoj neponovljivi nogometni tango

<p>Od 1960. godine svaki 30. listopada jedan je od najvećih dana u povijesti nogometa. Jer danas 60. rođendan slavi 'Mali zeleni': <strong>Diego Armando Maradona.</strong></p><p>Svjetski prvak, nogometni 'vanzemaljac' i jedan od samo trojice (on, <strong>Messi i Pele</strong>) koji zaista, ako ćemo razgovarati ozbiljno, može biti - najbolji svih vremena.</p><h2><strong><span id="cke_bm_5354S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Diego Maradona</strong></h2><p>Maradona je dijete periferije Buenos Airesa. Dijete ulice koje je u statusu božanstva u Napulju i svojoj Argentini začuđujuća popularnost odvela u pakao droge, noći provedenih s mafijašima i prostitutkama.</p><p>Taj je i na Svjetskom prvenstvu, ako je ikako mogao, varao kao da igra na haklu prije nedjeljnog ručka s ekipom iz kvarta. Ali dok je igrao... To nije bio nogomet. To je bio tango s loptom.</p><p>Genij pun strasti za najdivnijom igrom na svijetu. Jednakim žarom u finalu Mundijala i na prijateljskoj u nekom talijanskom selu, na terenu u kojem se do koljena stajalo u blatu.</p><h2>Dotaknuo je dušu navijača</h2><p>Nikada nitko nije bio toliko obožavan. Nikada nitko nije toliko dotaknuo dušu prosječnog navijača. Nikada nitko nije dobio: svoju crkvu. Mjesto u kojem se religiozno slavi - Diega Maradonu.</p><p>Danas, dakle, slavi 60. rođendan. Danas je starac čiji organizam ima najmanje 80 godina. Svjećice na torti gasi u izolaciji jer jedan od njegovih tjelohranitelja ima koronu.</p><p>Argentina je zemlja s više od milijun slučajeva zaraze i 30.000 žrtava pandemije, a Maradona je živio tako da ga danas i malo jači propuh može spremiti dva metra pod zemlju.</p><h2>Nogomet pretvorio u umjetnost</h2><p>Nikad nitko kao on, 1986., nije cijelo jedno Svjetsko prvenstvo pretvorio u vlastitu zabavu. Igra se Mundijal, sve najbolje na planeti na jednom je mjestu, a izgleda kao da jedan senior, profesionalac igra protiv juniorskih momčadi.</p><p>Malen i zdepast, a - druga dimenzija. Tukli su ga i lomili, a on je - od nogometa napravio umjetnost. Ljudi su na utakmice dolazili dva sata ranije da bi gledali što radi s loptom - na atletskoj stazi kao dodavač lopti. Osnovnoškolac, 15-godišnjak.</p><p>- Imao sa 13 godina kad sam izgubio nevinost. Bilo je to u jednom podrumu sa jednom starijom damom. Poza: ja gore, a dama... Čita novine. Toliko joj je bilo dobro sa mnom - rekao je jednom valjajući se od smijeha.</p><h2>'Bože, hvala ti na ovim suzama'</h2><p>Na istoj je utakmici, na SP 1986., Englezima dao i gol rukom i najbolji gol u povijesti nogometa: dribling sa svoje polovice do protivničkog kaznenog pa gol nakon što je predriblao i golmana.</p><p>Prešao je Hoddlea, Reida, Butchera, Fenwicka i Shiltona (neke dvaput u toj istoj akciji), a legendarni reporter Victor Hugo Morales u eter je odaslao odu nogometu, sreći i životu:</p><p>- Maradonaaaa! Genij! Genij! Genij! Ljudi oprostite mi, ali ja sad plačem od sreće... S koje si se ti planete spustio među nas smrtnike, Diego? Bože, hvala ti na nogometu, hvala ti na Maradoni i hvala ti na ovim suzama!</p><p> </p><h2>Kad je Diego igrao u Zagrebu</h2><p>Onaj podli gol sam je nazvao 'Božjom rukom', a prije neki dan bez pola posto grižnje savjesti priznao da kada najljepše sanja onda ne sanja kako Engleze dribla i zabija najbolji gol svih vremena nego onaj gol s rukom. I da bi isto ponovio u trenu:</p><p>- Da l' bi opet onako zabio Englezima? Ne da bih im opet dao gol rukom nego nekad sanjam da to opet radim! Ne sanjam onaj gol kada sam ih sve driblao 60 metara pa zabio nego baš taj rukom! Samo što bih im danas zabio desnom rukom, malo za promjenu.<br/> Došao je u Zagreb odigrati prijateljsku utakmicu s Hrvatskom 1994. dok je Lijepa naša još bila rastrgana ratom. Predsjedniku Tuđmanu poklonio je loptu. Prolom oblaka zalijevao je Maksimir, ali nitko od 40.000 ljudi nije se ni pomaknuo s mjesta. Na svetom je travnjaku igrao Maradona.</p><p>Napoli je odveo do naslova prvaka Italije i europskog trofeja. U Napulju i Argentini će dok je svijeta i vijeka od svih biti veći samo dragi Bog i - Diego Maradona.</p><h2>El genio del fubol mundial</h2><p>A on sam kaže, 'Od mene je bio bolji - jedan Hrvat'! Kada je, u svibnju ove godine, preminuo Argentinac hrvatskog podrijetla Tomas Felipe Carlovich zvani 'El Trinche', Diego je rekao:</p><p>- Počivaj u miru, učitelju. Kad sam 1993. došao igrati u Rosario, u Newell's Old Boys, kažu mi: 'Ponosni smo jer će najveći ikad igrati za naš klub'. Moj odgovor? 'Ljudi, najbolji nogometaš na svijetu već je igrao ovdje. On se zove Carlovich.</p><p>Šest desetljeća života za 100 romana. I nogomet zbog kojeg se plakalo od sreće. Diego Armando Maradona. 'El genio del fubol mundial'!</p>