Ivković: Ne može nas ni dizalica Veli Jože izvući iz ove situacije!

Nogometni trener i bivši reprezentativac bivše države Tomislav Ivković (66) u svom je stilu, vrlo otvoreno, komentirao debakl Hrvatske protiv Engleske (7-0) u subotu na Rujevici, najteži poraz u povijesti "vatrenih".

- Možemo reći da se događaju takve utakmice? Ne! Takve utakmice se ne događaju. Takve utakmice dolaze poslije nekih stvari ili nekih situacija koje nama nisu poznate, a sigurno ih ima. Ne može govor tijela biti od prve minute onakav kakav je bio na utakmici. To su blijeda lica, lica s velikom dozom sumnje, s nepovjerenjem samih u sebe. Jednostavno, to nije dobar put - kazao je Ivković za HTV.

Zlatko Dalić je nakon gotovo devet godina napustio izborničko mjesto, Slaven Bilić je donio neke nove ideje, ali čini se da one, barem zasad, nisu naišle na plodno tlo. Dokaz tomu je 11 primljenih golova u zadnje dvije utakmice i potpuna nemoć igrača.

- Naravno da svaka promjena nosi nešto novo, a ova je promjena donijela najgori mogući dio koji je iz utakmice u utakmicu sve lošiji. Rekao bih u zafrkanciji, ne može nas dizalica Veli Jože dići iz ove situacije. Sljedeća utakmica je Španjolska, znamo protiv kakve ekipe igramo - kazao je Ivković i osvrnuo se prema idućoj utakmici već u utorak protiv svjetskih prvaka:

- Najlakše je reći: "Poginut ćemo, napravit ćemo sve sad da promijenimo sliku", ali to ne ide preko noći. Sigurno fali nešto što se tiče odnosa i atmosfere. Možda neki igrači nisu zadovoljni minutažom, možda su očekivali više. I naravno da igrači reagiraju na razne načine. Volio bih da to nije. Ali, iskreno, sumnjam da atmosfera i sve što se događa nije na onom nivou kakvom je prije bila.