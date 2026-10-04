Obavijesti

Sport

Komentari 1
BEZ ZADRŠKE

Ivković: Ne može nas ni dizalica Veli Jože izvući iz ove situacije!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
Ivković: Ne može nas ni dizalica Veli Jože izvući iz ove situacije!
Foto: Armin Durgut, Igor Šoban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ivković brutalno o debaklu Vatrenih: blijeda lica, sumnja i loša atmosfera nakon 7-0 protiv Engleske. Za Španjolsku poručuje: nema čarobnog preokreta

Admiral

Nogometni trener i bivši reprezentativac bivše države Tomislav Ivković (66) u svom je stilu, vrlo otvoreno, komentirao debakl Hrvatske protiv Engleske (7-0) u subotu na Rujevici, najteži poraz u povijesti "vatrenih".

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija
100
Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Možemo reći da se događaju takve utakmice? Ne! Takve utakmice se ne događaju. Takve utakmice dolaze poslije nekih stvari ili nekih situacija koje nama nisu poznate, a sigurno ih ima. Ne može govor tijela biti od prve minute onakav kakav je bio na utakmici. To su blijeda lica, lica s velikom dozom sumnje, s nepovjerenjem samih u sebe. Jednostavno, to nije dobar put - kazao je Ivković za HTV.

Zlatko Dalić je nakon gotovo devet godina napustio izborničko mjesto, Slaven Bilić je donio neke nove ideje, ali čini se da one, barem zasad, nisu naišle na plodno tlo. Dokaz tomu je 11 primljenih golova u zadnje dvije utakmice i potpuna nemoć igrača.

Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

ODGOVORI
Vidi rezultate

- Naravno da svaka promjena nosi nešto novo, a ova je promjena donijela najgori mogući dio koji je iz utakmice u utakmicu sve lošiji. Rekao bih u zafrkanciji, ne može nas dizalica Veli Jože dići iz ove situacije. Sljedeća utakmica je Španjolska, znamo protiv kakve ekipe igramo - kazao je Ivković i osvrnuo se prema idućoj utakmici već u utorak protiv svjetskih prvaka:

- Najlakše je reći: "Poginut ćemo, napravit ćemo sve sad da promijenimo sliku", ali to ne ide preko noći. Sigurno fali nešto što se tiče odnosa i atmosfere. Možda neki igrači nisu zadovoljni minutažom, možda su očekivali više. I naravno da igrači reagiraju na razne načine. Volio bih da to nije. Ali, iskreno, sumnjam da atmosfera i sve što se događa nije na onom nivou kakvom je prije bila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
ZLATANOVE JURILICE Počastio se Ferrarijem, opet. Pogledajte sve
'BOGATA' TRADICIJA

ZLATANOVE JURILICE Počastio se Ferrarijem, opet. Pogledajte sve

Zlatan Ibrahimović komentirao je Svjetsko prvenstvo, bio i u Hrvatskoj na Sportskim igrama mladih, a poznato je kako sam sebe časti skupocjenim jurilicama za rođendan. Za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura, nije razočarao ni za ovaj, 45.
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
Pitali smo vas može li Bilić dalje biti izbornik 'vatrenih'. Evo kako ste odgovorili na anketu
VAŠI ODGOVORI

Pitali smo vas može li Bilić dalje biti izbornik 'vatrenih'. Evo kako ste odgovorili na anketu

Engleska je pregazila Hrvatsku 7-0, a 80% čitatelja 24sata smatra da Slaven Bilić ne treba biti izbornik. 'Vatrene' već čeka novi ispit protiv Španjolske na Poljudu za tri dana i šansa za iskupljenje izbornika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026