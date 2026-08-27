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STROG U ANALIZI

Ivković: Poklon Dinama, sam je sebe ubio i napravio harakiri!

Piše Luka Tunjić,
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Ivković: Poklon Dinama, sam je sebe ubio i napravio harakiri!
Foto: HRT/Screenshot
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Jednostavno su nestali s terena i izgubila se cijela disciplina i taktički poredak u momčadi. Možda su se neke izmjene trebale napraviti ranije jer je bilo evidentno da Zajec kaska, poručio je

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Najlakše je vući poteze kad sve dobro ide, trener mora osjetiti kad neki igrač evidentno pada, poručio je Tomislav Ivković u analizi poraza Dinama, koji je u srijedu ostao bez plasmana u ligašku fazu Lige prvaka. Nakon remija (2-2) na Maksimiru u prvoj utakmici, "modri" su poveli pa popustili u Norveškoj te izgubili 3-1.

To znači da će zagrebački klub drugu sezonu u nizu nastupiti u Europskoj ligi, a u studiju HRT-a je proslavljeni hrvatski golman analizirao Dinamov neuspjeh, koji je kao ključni period utakmice proglasio početak drugog poluvremena.

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- Teško je to objasniti, to mogu samo oni koji su bili u svlačionici na poluvremenu. Kad u 30. sekundi drugog poluvremena McKenna napravi prekršaj i dobije žuti karton, nakon toga Viking ima zicer koji Nevistić obrani, a Dinamo ponovno pokloni gol za 2-1 i poslije ga nema nigdje na terenu, mislim da to nije stvar fizičke pripreme, nego katastrofalnog ulaska u drugo poluvrijeme - poručio je Ivković.

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Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Smatra kako je Dinamo bio potpuno drugačija momčad u drugom poluvremenu. Bez taktičke discipline, zrelosti i strukture.

- Jednostavno su nestali s terena i izgubila se cijela disciplina i taktički poredak u momčadi. Možda su se neke izmjene trebale napraviti ranije jer je bilo evidentno da Zajec kaska, a Stojković teško može izdržati 90 minuta nakon problema s ozljedama. Dao je maksimum i igrao odlično, kao i Lisica, ali i on je pao - rekao je Ivković i dodao...

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- Najlakše je vući poteze kad sve dobro ide. Trener mora osjetiti kad neki igrač evidentno pada. Ovo je utakmica u kojoj se moralo reagirati, možda na drugačiji način, da neki igrači izađu, drugi uđu i donesu novu energiju. Ovo je klasični poklon Dinama. Dinamo je sam sebe ubio, napravio harakiri. Kad pogledamo dvije utakmice, primio je pet komada, a imao šest-sedam šansi koje nije iskoristio. Onda možemo pričati i o kvaliteti - zaključio je Ivković.

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