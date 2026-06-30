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USRED MUNDIJALA

Ivor Pandur napušta Jakirovića i odlazi u legendarni škotski klub

Piše Jakov Drobnjak,
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Ivor Pandur napušta Jakirovića i odlazi u legendarni škotski klub
SP 2026 Alexandria: Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Počašćen sam i privilegiran što sam potpisao za tako veliki klub s tolikom povijesti. Ovaj klub zna kako pobjeđivati ​​i upravo zato se pridružujem Rangersima, rekao je Ivor Pandur

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Hrvatski golman Ivor Pandur (26) trenutačno je na Svjetskom prvenstvu, ali neće se vratiti u Hull City, već u Škotsku. Rangersi su potvrdili transfer Pandura u svoje redove. Škotski velikan će Hullu, kojeg vodi Sergej Jakirović, platiti nešto malo manje od sedam milijuna eura, a ugovor je potpisao na četiri godine.

Podsjetimo, Pandur je bio na golu Hull Cityja prošle sezone te je svojim bravurama bio jedan od najzaslužnijih što je klub, kojem je bilo prognozirano ispadanje iz Championshipa, ušao u Premier ligu. Pravo malo čudo izveli su Jakirović, Pandur i ostatak momčadi te će zasluženo igrati u jednoj od najboljih ligi na svijetu. Nakon šestog mjesta u ligi, Hull je u doigravanju izbacio Millwall (0-0, 2-0), a onda u finalu na Wembleyju s 1-0 srušio Middlesbrough.

Panduru je karijeru započeo u Rijeci s kojom je dva puta osvojio Kup. Zatim je 2021. godine prešao u Hellas Veronu, bio na posudbi u nizozemskoj Fortuni jednu sezonu koja ga je onda otkupila. Godine 2024. za dvije milijuna eura stigao je u Hull City.

- Počašćen sam i privilegiran što sam potpisao za tako veliki klub s tolikom povijesti. Ovaj klub zna kako pobjeđivati ​​i upravo zato se pridružujem Rangersima. Jedva čekam prvi put čuti buku Ibroxa i nadam se da ćemo zajedno biti uspješni - rekao je Pandur.

Oduševljeni smo što smo doveli Ivora u Rangerse. On je vratar s izvrsnom prisutnošću i snažnim karakterom. Pokazao je svoju kvalitetu, u dobroj je fazi karijere i vjerujemo da može biti važna figura za klub. Veselim se što ću Ivora poželjeti dobrodošlicu u momčad kada se vrati sa Svjetskog prvenstva - rekao je trener Derek McInnes.

Pandur se emotivnom porukom oprostio od Hulla.

"Tigrovi! Želim vam od srca reći jedno veliko hvala. Način na koji ste me prihvatili i osjećaj koji ste mi pružili zauvijek će ostati sa mnom. Ovaj grad pun je dobrih i iskrenih ljudi koji su mi pomogli prebroditi svaku prepreku. Osjećam ogromnu zahvalnost i ljubav prema svima koji su dio ovog kluba, a riječima je teško opisati koliko mi sve to znači. Zato vam za sada kažem doviđenja i od srca želim svako dobro. Znam da sam dao apsolutno sve od sebe kako bih pomogao ovom klubu da bude ondje gdje pripada. Volim vas, ljudi", napisao je Pandur.

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