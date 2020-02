Ivor Pandur: Rijeka pa u Ligu petice, Dinamo i Hajduk nikad!

Rođen je u Rijeci 25. srpnja 2000. U klub za koji navija došao je sa osam godina, prvi profesionalni ugovor potpisao kad je napunio 18, za prvu momčad u Prvoj HNL debitirao prije manje od tri mjeseca, a u srijedu još kao tinejdžer dospio na naslovnice: Ivor Pandur i riječka bura protiv Dinama... 1-0!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rijeka je Nenadu Bjelici i Dinamu prošle godine u pulskome finalu uzela Kup iz ruke i osvojila trofej. Jedva da je prošlo više od pola godine, a čini se kao neka davno prošla era: na klupi je tada bio Igor Bišćan, među vratnicama stajao (i penal obranio!) Simon Sluga, a na klupi kao pričuvni golman sjedio Andrej Prskalo.

Bišćan je danas izbornik hrvatske U-21 reprezentacije, Sluga je u Engleskoj (u Luton Townu), Prskalo liječi ozljedu lista, momčad vodi Simon Rožman na klupi sjedi 24-godišnji Nigerijac David Nwolokor, a gol čuva 19-godišnji domaći dečko. Nakon Sluge - Pandur.

Rijeka je izbacila Dinamo iz Kupa, a u početnom sastavu bili su Ivor Pandur (19), Hrvoje Smolčić (19), Daniel Štefulj (20) i Ivan Lepinjica (20). Golman, stoper, bek i zadnji vezni... Najdelikatnije moguće pozicije, a u glavnim ulogama - klinci iz riječke Škole nogometa. I ne znaš koji je bio bolji.

- Je, usred slavlja smo u svlačionici odmah komentirali da su četiri Rijekina juniora iz pretprošle sezone započela utakmicu! To je isto pokazatelj da smo i mi mladi i Rijekina škola nogometa i cijeli klub na dobrom putu. Stariji su nam rekli da vjeruju u nas i želim im se zahvaliti na tome - pričao je silno simpatični mladi Rijekin golman nakon trijumfa nad moćnim Dinamom, trijumfa u koji je ugradio sjajnu golmansku rolu.

A bilo je teško, posebno golmanima. Jaki refuli bure su putanju lopte učinili totalno nepredvidljivom. Dinamov vrhunski golman Dominik Livaković jednu je loptu u prvom poluvremenu ispucao svom snagom, a vratila mu se nazad takvom snagom da je otišla - u korner!

- Nije bilo lako, stvarno nije. Ne znaš kako udariti loptu zbog bure. Ispucaš, a lopta ode u aut. Živciralo me to, ali kad si pun želje i volje onda je sve lakše. Na kraju krajeva, cijela obrana i cijela ekipa, svi su odradili sjajan posao. Nisu ni dozvolili da mi ozbiljniji šut dođe do gola.

Ivor je jučer zaustavio Dinamo, a prije mjesec dana razmišljalo se o tome hoće li se njega ili Nwolokora poslati na posudbu. Pala je odluka da ostanu obojica (kao i vršnjak, stoper Čeliković). Rijekina vratarska sadašnjost i budućnost su prvoklasni jer i prvi golman Varaždina, Ivan Nevistić, ima samo 21 godinu, brani sjajno, a Rijekin je igrač na posudbi.

Andrej Prskalo (32) se oporavlja od ozljede lista zarađene na zimskim pripremama u Umagu, spreman bi mogao biti za deset dana, za Goricu.

- Prskalo je iskusan, najtrofejniji igrač u povijesti kluba, stvarno je odradio dobru polusezonu i s te strane nije ga lako zamijeniti. No siguran sam u sebe, posebno jer osjećam kako i suigrači i trener imaju povjerenja u mene.

Još je 1. listopada 2019. branio cijelu utakmicu u Kupu, u onih dvoznamenkastim 11-0 u Bujama, a seniorski HNL debi došao je dva i pol mjeseca kasnije, u finišu jeseni na Rujevici sa Varaždinom (3-1). I Ivor je sjao od sreće. Osmijeh širi od voljenog Zaljeva:

- Ovo je bilo nešto od čemu maštam od kada me Rijekina vratarska legenda Marijan Jantoljak doveo u Rijeku. Hvala treneru, hvala svima na povjerenju, presretan sam, ne mogu opisati riječima. Ovo je samo početak za mene, mislim da ću napraviti još puno dobrih stvari. Dobio sam gol iz penala, trebam se i za to bolje pripremati. Sat vremena prije utakmice sam doznao da ću braniti. Trener Gojko Mrčela mi je rekao 'Imaš što treba za braniti za Rijeku. Budi svoj i samo mirno' - pričao je tada Pandur pa odmah najavio četvrtfinale Kupa i izbacivanje Dinama:

- Ma meni su se danas ostvarili dječački snovi. Ne, nisam imao tremu nego sam bio ponosan što branim za Rijeku. A ako bude trebalo: bit ću spreman i za Dinamo.

Itekako je bio spreman za Dinamo! Riječanin, navijač Rijeke, još tinejdžer, U-20 reprezentativac (zajedno sa Matejom Vukom i Hrvojem Smolčićem)... Riječka mladost vrijedi. Dokazuje da šansu treba dobivati ne samo kad iskusniji ne mogu igrati zbog ozljeda i kartona.

Foto: NK Rijeka

Na prve ga je seniorske pripreme odveo Bišćan, u siječnju 2018. Ivor je bio presretan što je u Portugalu sa prvom momčadi. Već dva mjeseca kasnije briljirao je na glasovitom trofeju Viareggio, a premda među Rijekinim klincima na pitanje o željama i planovima dao je odgovor zrelog mladog čovjeka, na ponos obitelji, trenerima i klubu:

- Rijeka pa Liga petice, to je neki plan tj. želja. A od prvog ugovora u Ligi petice? Najprije osigurati što mirniji život svojoj obitelji. To je najvažnije. I nakon karijere planiram ostati u nogometu, možda kao trener vratara.

Jučer je digao branu Dinamu, a tada, u ožujku 2018., četiri mjeseca prije punoljetnosti istaknuo je još jedan jasan i čvrst stav:

- Da dođe dobra ponuda Dinama ili Hajduka? Ne... Te ponude ne bih prihvatio!

U rukavicama ima četiri seniorske utakmice: dvije u Kupu i dvije u Prvoj HNL.

- Velika je čast biti dio kluba u kojem sam od svoje osme godine. Zahvalio bi se svim trenerima s kojima sam radio i koji su sudjelovali u mojem razvoju, posebno Velimiru Radmanu i Marijanu Jantoljaku. Vjerujem da moja priča tek počinje.

Sada ga među vratnice šalje Simon Rožman, a svakodnevno trenira Šibenčanin Gojko Mrčela...

- On je jedan stvarno odličan trener i još bolja osoba. Svakodnevno razgovaramo i brusimo detalje. Stao je iza mene i zahvalan sam mu za sve što čini da budem bolji. Ali i mi svi ostali vratari. Rijeka je ljubav, ali seniorski nogomet je posao. Posao kojeg želim što bolje raditi. Tako sam to posložio u glavi i zato sam miran - kaže Ivor Pandur.

Šef Rijekine Škole nogometa Edo Flego pun je hvale za dečka:

- Narav, radne navike, odgoj, ljubav prema klubu... Vratarski talent na koji dodaje neophodni moderni segment, sjajnu igru nogom... Ivor je zaista jedan u nizu naših klinaca koji 100% zaslužuju šansu i ciljanu, plansku orijentaciju na djecu iz vlastite škole.

Pandur je maksimalna pozitiva, a nije 'bezbojan' nego i lider. Upravo je on na poluvremenu utakmice sa Lokomotivom bio taj koji je u svlačionici napravio sve da digne suigrače, da razbudi momčad u kojoj je - najmlađi!

Dobri čovjek Prskalo u miru se oporavlja od ozljede. Kad se 'tata' vrati mjesto prvog golmana je njegovo. U međuvremenu... Klinci vrhunski čuvaju kuću.