PROBLEM ZA HAJDUK

Ivušić napustio reprezentaciju prije utakmice zbog ozljede. Nastup u derbiju je neizvjestan

Piše Tomislav Gabelić,
Ivušić napustio reprezentaciju prije utakmice zbog ozljede. Nastup u derbiju je neizvjestan
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Soban/PIXSELL

U posljednjih mjesec i pol dana Ivušić brani u sjajnoj formi, u zadnjih šest susreta s njima na golu Hajduk je pobijedio pet puta i jednom remizirao s tek jednim primljenim golom u završnici utakmice protiv Gorice

Ivica Ivušić napustio je pripreme reprezentaciji i uoči zadnjeg ogleda kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo s Crnom Gorom vratio se u Split. Ivušić je osjetio bol u preponama i u dogovoru s liječnicima reprezentacije i izbornikom Zlatkom Dalićem nije ni putovao u Podgoricu, nego se odmah vratio u Split na dodatne pretrage i tretmane, koji bi se trebali obaviti u utorak ili srijedu. 

Hajduk - Osijek 02:08
Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
PREVOĐENI LIVAJOM Hajdukovci zapalili svijeće i odali počast žrtvama Vukovara
Hajdukovci zapalili svijeće i odali počast žrtvama Vukovara

Bol u predjelu pubične kosti i preponama uglavnom se javlja kao posljedica česte promjene travnjaka, zna biti dosta neugodna i dugotrajna, no ako se na vrijeme sanira ne bi trebalo doći do upale niti ostavljati ozbiljnije ili dugotrajnije posljedice. A ako je vjerovati prvim informacijama s Poljuda Ivušić je na vrijeme prepoznao problem i za očekivati je da će biti brzo saniran, da će se brzo vratiti treninzima i među vratnice. No za konkretniju prognozu ipak će trebati pričekati pregled liječnika specijalista.  

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ivušić je od dolaska na Poljud standardan, branio je u 17 od 19 utakmica, propustio je samo dva Kup ogleda protiv Koprivnice i Cibalije u kojima je priliku dobio mladi Toni Silić. U posljednjih mjesec i pol dana Ivušić brani u sjajnoj formi, u zadnjih šest susreta s njima na golu Hajduk je pobijedio u pet utakmica i jednom remizirao s tek jednim primljenim golom u završnici utakmice protiv Gorice, kada je pobjeda Hajduka praktično već bila osigurana. Nedavno je nagrađen i za najbolju obranu mjeseca listopada...

Pula: Ivica Ivušić dobio je nagradu SHNL-a za najbolju obranu mjeseca rujna
Pula: Ivica Ivušić dobio je nagradu SHNL-a za najbolju obranu mjeseca rujna | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Hajduk je na vrhu prvenstvene ljestvice s četiri boda prednosti nad Dinamom, Ivušić je na čelu najbolje obrane u ligi koja je primila najmanje golova, a u subotu ih očekuje derbi s Rijekom na Rujevici. Bez obzira na neprepoznatljivost aktualnog prvaka i osvajača Kupa Rijeke u ovoj sezoni, kojoj je Hajduk nakon 13 kola pobjegao čak 15 bodova, bit će to kao i uvijek tvrda i neizvjesna utakmica. Hoće li se Hajdukova jedinica do jadranskog derbija oporaviti i braniti teško je prognozirati, no čak i ako ne bude mogao tu je mladi Silić koji je sjajnim obranama u raspucavanju s bijele točke protiv Cibalije donio Hajduku prolaz Kupu. 

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
SAVJETOVAO SPLIĆANE Lino Červar: Hajduk mora igrati presing! Tako bi davao i devet golova, kao Bayern Dinamu...
Lino Červar: Hajduk mora igrati presing! Tako bi davao i devet golova, kao Bayern Dinamu...

