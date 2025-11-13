Nisu samo PSG i europske momčadi primjer, oduševila me Saudijska Arabija protiv Argentine. Oduzeli su prostor i vrijeme, limitirali su Messija. Kad bi Hajduk tako igrao, Poljud bi bio na nogama, kaže Červar
Lino Červar: Hajduk mora igrati presing! Tako bi davao i devet golova, kao Bayern Dinamu...
StartFragment Lino Červar (75) u Splitu je održao predavanje za trenere različitih sportova, olimpijce i znatiželjnike. Istaknuo je da je sreću u sportu pronašao zahvaljujući igračima, posebice onima s juga Hrvatske. Spomenuo je i Hajduk i naglasio da splitski klub mora igrati presing!
- Hajduk mora igrati visoki presing, to je njegov identitet. Nisu samo PSG i europske momčadi primjer, oduševila me Saudijska Arabija protiv Argentine. Oduzeli su prostor i vrijeme, limitirali su Messija. Kad bi Hajduk tako igrao, Poljud bi bio na nogama - savjetovao je Červar.
Za najboljeg trenera izdvojio je Luku Kaliternu, po kojem je Hajdukova akademija dobila ime.
- Na Marjanu svi trče, a njega pitaju 'di su vam hajdukovci', a on: 'moji vježbaju tehniku na placu'. Bez tehnike nema taktike.
Červar se na predavanju prisjetio i zlatne generacije rukometaša iz Atene 2004.
- Kad sam preuzeo momčad, rekao sam - vjerujte mojim idejama i dovest ću vas do vrha. Balić, Metličić, Džomba, Kaleb… imali su sinergiju motorike i mentalne brzine, igrali se dok su trčali. Nitko ih nikad nije sustigao. Poruka je - kad te otpišu i ponižavaju, ne predaj se.
Mladima je rukometni trener poručio da rastu i razvijaju se do maksimuma, a govorio je i o važnosti treninga.
- Trening trenira i tijelo i um. Ne postoji najbolji trening jer se stalno razvija. Bitno je prepoznati pravu stvar i prenijeti je igračima. Nemojte se sramiti učiti..
Červar je izdao i knjigu...
- Napisao sam knjigu 'Rukomet', knjigu koju sam i sam želio pročitati. Ona je namijenjena svim kolektivnim sportovima. Za promjene treba hrabrosti. Ljudi vole rutinu i ne žele preispitivati - zaključio je.
Podsjetimo, Mago di Umago je s hrvatskom reprezentacijom osvojio osam medalja na velikim natjecanjima, od čega su zlata na Olimpijskim igrama 2004., Svjetskom prvenstvu 2003. te Mediteranskim igrama 2018.
