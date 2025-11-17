Obavijesti

PREVOĐENI LIVAJOM

Hajdukovci zapalili svijeće i odali počast žrtvama Vukovara

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: HNK Hajduk

Na tradicionalni mimohod pozvala je i Torcida porukom na društvenim mrežama. Iz navijačke skupine naglasili su važnost dostojanstvenog ponašanja

Nogometaši Hajduka večeras su u tihoj i dostojanstvenoj atmosferi zapalili svijeće i položili ih uzduž Vukovarske ulice u Splitu, odajući počast svim žrtvama Vukovara i Domovinskog rata. Predvođeni kapetanom Markom Livajom, igrači su bez najava i govora iskazali poštovanje gradu heroju i svima koji su izgubili život braneći Hrvatsku.

Sutrašnji tradicionalni mimohod sjećanja započet će u 19.50 na početku Vukovarske ulice, pokraj spomenika Dječak s luminom, odakle će se kolona uputiti prema muralima posvećenima Gradu heroju i njegovim braniteljima. Torcida Split je građane da se priključe mimohodu i naglasila važnost dostojanstvenog ponašanja, primjerenog danu koji obilježava najveće žrtve u obrani Domovine, uz poziv da sudionici ponesu svoje lampione.

"Ovih se dana, s dubokom tugom i iznimnim ponosom, prisjećamo i s poštovanjem obilježavamo stradanje hrvatskog naroda, posebno u Vukovaru i Škabrnji te dostojanstveno odajemo počast herojima Domovinskog rata.

Foto: HNK Hajduk

Na taj način trajno čuvamo vrijednosti Domovinskog rata i pokazujemo svoju duboku zahvalnost svima koji su podnijeli najveće žrtve u obrani naše zemlje, a čijoj hrabrosti i neustrašivosti dugujemo slobodnu Domovinu i mir u kojem živimo i u kojem odgajamo nove generacije. Pridružite nam se na mimohodu u Splitu u utorak, 18.11.2025.

Mimohod započinjemo u 19.50 na početku Vukovarske ulice, pokraj spomenika Dječak s luminom i nastavljamo do murala posvećenih Gradu heroju i njegovim braniteljima. Apeliramo na sve sudionike da se ponašaju dostojanstveno, kakvo i priliči ovome danu te da ponesete svoje lampione."

