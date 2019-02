Šef Bellatora: Znam da bi Cro Cop htio vratiti Jemjeljanenku

Kazuyuki Fujita, Kevin Randleman, Josh Barnett, Wanderlei Silva, Satoshi Ishi, Gabriel Gonzaga, Roy Nelson. To je sedam. Ako su mu protivnici dosad nešto naučili, to je da je Mirko Cro Cop Filipović pravi kralj revanš borbi. I da ih nikad ne gubi.

Svih sedam je dobio, posljednja je bila protiv Roya Nelsona u Bellatoru, njegova deseta MMA pobjeda zaredom. Cro Cop izgleda zaista impresivno i s 44 godine na leđima djeluje da bi u ovom trenutku mogao u ring protiv bilo koga.

Nelson mu je nakon borbe poslao poruku, htio je dogovoriti trilogiju, Mirko mu je odgovorio: 'Zašto ne?'. No malo je vjerojatno da ćemo gledati Cro Copa i Nelsona i treći put. Amerikanac je radio cirkus nakon poraza od Mirka, čak se nekome prijetio oružjem pa mu je policija pretresla sobu. Mirko je otkrio i da ga je Nelson ugrizao.

Fjodor vs. Cro Cop

Još jedan revanš je odrađen. Što sad? Mirko je s Bellatorom potpisao ugovor na jednu borbu, izgledno je da će potpisati na još koju. U lipnju je nova borilačka predstava u Londonu i na njoj bismo vrlo lako mogli gledati Cro Copa. No protiv koga?

Ako pitate šefa Bellatora Scotta Cokera, Mirkov protivnik mogao bi biti legendarni Rus Fjodor Jemjeljanenko.

- Ako bi Fjodor prije odlaska u mirovinu htio odraditi borbu u Rusiji ili Japanu, to bi bilo zabavno. Posebno ako bi to htio u Moskvi. Uzvrat protiv Cro Copa? Znam da Mirko želi uzvratiti Rusu. Nekoliko puta su me iz njegova tabora ispitivali o Jemjeljanenku. Ali morao bih pričati prvo s Fjodorom - rekao je Scott Cocker za MMA Junkie.

Što je suprotnost onome što je pričao Mirko.

- Fjodor? On je izgubio ovu zadnju borbu od Badera i mislim da je gotov. Totalno je van forme i mislim da njegovo tijelo više ne podnosi teške treninge i udarce. Mislim da bi bilo najbolje da se povuče - to su bile riječi Mirka Filipovića prije odlaska na borbu protiv Nelsona i riječi kojima je, čini se, Mirko zatvorio tu stranicu. Ali.

Jemjeljanenko i Cro Cop borili su se u PRIDE-u 2005. godine. Rus je slavio odlukom sudaca, a njihova borba proglašena je jednom od najboljih u povijesti MMA-a. Rus je devet godina boi neporažen, imao je 28 pobjeda zaredom...

Bio je to pravi sudar svjetova, ali Fjodor nije ni blizu borac kakav je bio. Ryan Bader nokautirao ga je za 35 sekundi i postao šampion teške Bellatorove kategorije.

Cro Cop je, čini se, to poglavlje zatvorio, no Scott Coker dao je zanimljivu izjavu za MMA Junkie i tko zna kako bi Cro Cop reagirao da mu ponude borbu protiv Fjodora.

Bio bi to možda savršen trenutak za oproštaj. Odraditi još jedan revanš protiv MMA legende i starog rivala i otići kao pobjednik. Ako ništa drugo, u Bellatoru je i Cheick Kongo. Sjećate li se njega? Pobijedio je Mirka 2007. godine u Londonu...