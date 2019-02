'Nelson je cirkus. Ugrizao me za prst, a prijetio se i oružjem'

Mirko Filipović pobijedio je Roya Nelsona jednoglasnom odlukom sudaca u Bellatoru i tako mu se revanširao za poraz prije osam godina. Nelson se nikako nije mogao pomiriti s činjenicom da je izgubio pa je divljao nakon borbe, a kasnije se ipak smirio i čestitao Cro Copu.

No, kako vrijeme odmiče tako se sve više i više detalja pojavljuje oko cijele priče. Mirko je na svojem Facebook profilu objavio, u najmanju ruku, nevjerojatan tekst. Njegov sadržaj prenosimo u cijelosti.

- Hvala na porukama koje ste mi slali uoči i nakon meča, od srca hvala. Borbu ste vidjeli i neću ju previše komentirati. Nelson je tvrd i težak borac za svakoga. Nakon borbe je radio nepotreban cirkus, ali što je tu je. Žalio se na sve i svašta, komisiji je čak prijavio da su mi noge bile skliske pa su došli za mnom u svlačionicu predstavnici Atletske komisije i pregledali me iako sam od ulaska u arenu do kraja borbe uz sebe neprekidno imao predstavnika Atletske komisije koji je doslovno išao u WC za mnom. Bio sam detaljno pregledan uoči izlaska u borilište, ali su se i oni smijali.

Jedan od njih je rekao: 'Ma, Nelson je takav, stalno cirkusi s njim.' Na jednoj priredbi nas hvali da smo najbolji na svijetu, a na drugoj priča da smo najgore smeće. Nakon toga je Nelson prijetio okolo i to čak da će donijeti oružje, ne znam kome je to bilo upućeno, ali je stigla policija i pretražila mu sobu. Nema zaje*ancije s policijom ovdje. Nakon svega mi je ipak poslao poruku i čestitao na pobjedi i zatražio je novu borbu. Odgovorio sam mu 'zašto ne', ali to nije do mene, a nisam siguran u njegov status u Bellatoru nakon svega ovog.

I još nešto, u ovom meču se dogodila najbizarnija stvar u mojoj karijeri. U jednom klinču dok sam ga držao na ogradi lik me ugrize za prst! Zagriz je bio preko gume za zube što je naravno ublažilo jačinu ugriza, ali da i to nekome može pasti na pamet nisam znao do sinoć - napisao je Cro Cop na Facebooku.